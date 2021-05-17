Кабмин уволил заместителя министра развития экономики Панаиотиди (обновлено)

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании в понедельник, 17 мая, уволил заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлану Панаиотиди.

Об этом сама Панаиотиди сообщила на своей странице в Facebook.

"Я написала заявление об увольнении 29 апреля с просьбой уволить меня с 17 мая после окончания отпуска... Кабмин только что проголосовал", – сообщила чиновница.

Соответствующее распоряжение №446-р от 17 мая об увольнении Панаиотиди также обнародовано на официальном правительственном портале.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил Светлану Панаиотиди заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства в сентябре 2019 года. До этого с июня 2015 года она занимала должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины.

Напомним, на минувшей неделе министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр транспорта Владислав Криклий написали заявления об отставке. Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит их увольнение 18 мая.