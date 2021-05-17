БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1734 відвідувача онлайн
Новини Влада
842 0
звільнення (437) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (173) Панаіотіді (6)

Кабмин уволил заместителя министра развития экономики Панаиотиди (обновлено)

Новини БізнесЦензор Влада

Кабмин уволил заместителя министра развития экономики Панаиотиди (обновлено)

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании в понедельник, 17 мая, уволил заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлану Панаиотиди.

Об этом сама Панаиотиди сообщила на своей странице в Facebook.

"Я написала заявление об увольнении 29 апреля с просьбой уволить меня с 17 мая после окончания отпуска... Кабмин только что проголосовал", – сообщила чиновница.

Соответствующее распоряжение №446-р от 17 мая об увольнении Панаиотиди также обнародовано на официальном правительственном портале.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил Светлану Панаиотиди заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства в сентябре 2019 года. До этого с июня 2015 года она занимала должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины.

Напомним, на минувшей неделе министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр транспорта Владислав Криклий написали заявления об отставке. Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит их увольнение 18 мая.

Джерело:  Facebook
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 