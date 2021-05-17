Переселенцы могут через "Дію" отправить заявку на льготную ипотеку под 3% годовых

Стартовал прием заявок на портале "Дія" на участие в розыгрыше льготных кредитов на жилье для внутренне-перемещенных лиц за счет средств гранта немецкого кредитного учреждения KfW в размере 25,5 млн евро.

Об этом сообщил руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник в ходе выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Цифровизация", передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня на портале "Дія" благодаря соглашению о сотрудничестве между Кабинетом министров Украины и правительством Германии, при финансировании госбанка Германии, мы запускаем подачу заявок о намерении получения льготного кредита внутренне перемещенными лицами", – сказал он.

По словам Баника, 16 июля состоится розыгрыш среди претендентов на получение кредита. До этого момента будут приниматься заявки на портале "Дія". В розыгрыше также примут участие около 18 тыс. переселенцев, зарегистрированные в реестрах как участники программ Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье).

По данным Баника, в Украине числится около 1,5 млн внутренне перемещенных лиц, из них около 120 тыс. пользуются цифровой справкой переселенца в приложении "Дія".

Согласно условиям программы, кредит выдается сроком на 20 лет под 3% годовых. Объектами кредитования могут быть квартира или дом, принятые в эксплуатацию не более 35 лет назад или реконструированные не более 25 лет назад.