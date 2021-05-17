Беларусь разместит в России облигации на $1,4 миллиарда

Беларусь разместит в РФ облигации на 100 млрд российских рублей ($1,35 млрд).

Соответствующий указ №183 захватившего власть в стране президента Александра Лукашенко опубликован на национальном правовом интернет-портале, передает Интерфакс.

Согласно указу Совет министров осуществит "в 2021-2023 годах привлечение внешних государственных займов Республики Беларусь путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 млрд российских рублей (включительно) со сроком обращения не менее 1092 дней".

В соответствии с указом зачисляться средства, полученные от размещения государственных ценных бумаг на территории России, будут на банковский счет министерства финансов, открытый в "Газпромбанке".

Указ принят "в целях рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь".

Как сообщалось, Минфин Беларуси ведет переговоры с Россией о новых кредитах, поскольку страна испытывает сложности с возможностью выхода на международные рынки капитала на фоне репрессий режима захватившего власть президента Александра Лукашенко. Для подавления протестов Лукашенко также использовал неофициальную помощь РФ.

Напомним, Беларусь возглавляет список стран, которые имеют прямой денежный долг перед Россией. Согласно данным Всемирного Банка, по состоянию на 2019 год Минск был должен России $8,1 млрд.