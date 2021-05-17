Фонд гарантирования выставит на продажу пул активов "Родовид Банка" за 71 миллион
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу на открытом электронном аукционе пут активов АО "Родовид Банк", который пребывает в ликвидации.
Как отмечает пресс-служба Фонда, торги состоятся 1 июня в системе Prozorro.Продажи.
В пул активов вошли более 90 требований и имущественных прав по кредитам, заключенным с субъектами хозяйствования, более 440 предложений дебиторской задолженности и имущественных прав по дебиторской задолженности, имущественные права по векселю и прочее.
К обеспечению вошли разные активы, расположенные во многих регионах Украины. В частности, среди них: коммерческая и жилая недвижимость, имущественные комплексы, земельные участки, оборудование, транспортные средства и др.
Общая сумма задолженности по активам в составе пула составляет 8,9 млрд грн. Средний срок просрочки по кредитам – 12 лет, близко трети заемщиков – действующие юрлица.
Начальная цена лота – 70,8 млн грн. Торги сосоятся по голландской модели аукциона. Все средства, полученные от продажи этих активов, Фонд направит на расчет з кредиторами "Родовид Банка".
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