"Приватбанк" выплатил вкладчикам из оккупированного Крыма 750 миллионов

После оккупации Крыма в 2014 году "Приватбанк" на основании судебных решений выплатил крымским вкладчикам 750 млн грн (включая проценты и штрафы), несмотря на то, что обязательства по выплате средств по таким депозитам были переданы третьему лицу.

Об этом свидетельствует отчетность банка за 2020 год, передает Finbalance.

"Сумма, которую третье лицо возместило банку по соответствующим депозитам, уплаченными банком, составляет 32 млн грн. Компенсацию банк получал в период до национализации в течение 2014-2016 годов", – сказано в отчетности.

При этом на конец 2020 году к банку был заявлен ряд исковых требований вкладчиками по возврату депозитов (включая проценты, штрафы и штрафные санкции), которые сейчас находятся в производстве судов Украины на общую сумму 1,19 млрд грн.

"При решении этих споров, в отчетном периоде (в 2020 году, – ред.) некоторыми судами было указано на обстоятельства недействительности (ничтожности) одной из сделок перевода долга между банком и третьим лицом на сумму 8,22 млрд грн. Банк обжаловал или в ближайшее время в установленные процессуальные сроки обжалует решение по этим делам в Верховном Суде или судах апелляционной инстанции", – отмечается в отчетности банка.

Он добавляет, что на конец 2020 года имел "условное обязательство в размере 5,72 млрд грн (в 2019 году – 6,03 млрд грн), связанное с прекращением своей деятельности в Крыму, что является непогашенной суммой счетов клиентов в Крыму при прекращении операций (то есть по состоянию на ноябрь 2014 года) за вычетом суммы выплаченной и зарезервированной. Вероятность оттока ресурсов для погашения этих обязательств не может быть должным образом оценена, а объем таких обязательств не может быть достоверно измерен банком", – говорится в отчетности банка.

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Напомним, на конец 2013 года на территории оккупированного Россией Крыма работало 337 отделений, 483 банкомата и 773 терминалов самообслуживания "Приватбанка".

В апреле 2014 года Верховная Рада приняла закон об оккупированных территориях. Кроме того, распоряжение НБУ от 6 мая 2914 года фактически запрещало украинским банкам осуществлять свои операции в Крыму.

В 2014-2016 лет "Приватбанк" заключил соглашения с третьими лицами о переводе задолженности перед клиентами (депозиты и текущие счета) на сумму 8,22 млрд грн, уступки права требования по кредитам, выданным банком физическим и юридическим лицам в Крыму, в размере 13,62 млрд грн (включая штрафы и штрафные санкции), а также договоры купли-продажи имущества банка в Крыму.

Соответственно, банк прекратил признание как активов, так и обязательств, переданных третьей стороне. Банк признал чистый убыток после прекращения деятельности банка в Крыму в 2014 году в 155 млн грн.

В 2017 году уже экс-глава правления национализированного "Приватбанка" Александр Шлапак отмечал, что активы банка в размере около 14 млрд грн в Крыму были конфискованы российской оккупационной администрацией, "а вкладчики примерно на 10 млрд грн остались".

При этом в 2017 году в НБУ заявляли, что после захвата Россией Крыма "Приватбанк" перевел свои крымские активы и пассивы "на дочернюю структуру – компанию "Финилон". По тогдашним данным регулятора, речь шла "о порядка 8 млрд грн кредитов и депозитов". Отдельно отмечалось, что на момент национализации "Приватбанка" на его балансе не было никаких крымских активов и никаких крымских обязательств.