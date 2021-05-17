БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1332 відвідувача онлайн
Новини Енергетика
5237 16
АЗС (721) дизпаливо (587) Роснафта (94) скраплений газ (485) Socar (31)

Socar подтвердила наличие контракта с "Роснефтью" о поставках топлива в Украину

Новини БізнесЦензор Енергетика

Socar подтвердила наличие контракта с "Роснефтью" о поставках топлива в Украину

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нефтепродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.

Об этом сообщил официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов, передает отраслевое агентство Angi.

"Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена усилить свои позиции в международной нефтегазовой торговле. С российской нефтяной компанией "Роснефть" подписано соглашение, предусматривающее право поставки производимых компанией нефтепродуктов в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы", – сообщил Ахмедов.

По его словам, в настоящее время согласовываются объем и сроки предусмотренных операций.

Как сообщалось, ранее стало известно, что SOCAR стала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" в Украину и подписала соответствующий контракт.

По данным отраслевого издания enkorr, курировать продажи и общение с украинскими контрагентами будет швейцарский офис Socar Trading. По информации от участников рынка, новый оператор не исключает возможности поставок уже в мае, заявляя о наличии у него квоты в объеме более 100 тыс. тонн дизтоплива и 12 тыс. тонн сжиженного газа. Однако участникам рынка более вероятным периодом начала поставок представляется июнь.

Читайте также: Фирма друга Медведчука не смогла отменить арест нефтепродуктопровода из России через суд, – СМИ

Напомним, ранее зарегистрированный в Швейцарии трейдер Proton Energy S.A. прекратил поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Это произошло после обысков в сети автозаправочных станций Glusco, которые 11 марта провели представители Службы безопасности и Нацполиции по делу об уклонении налогов на сумму около 240 млн грн.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину.

С 1 апреля также приостановаил поставки один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов Wexler Group, которая являлась крупнейшим импортером российского дизельного топлива по нефтепродуктопроводу "Прикарпатзападтранс". В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Glusco Energy S.A., как и Proton Energy S.A., официально принадлежаит израильскому бизнесмену Нисану Моисееву, который признал, что является другом Виктора Медведчука – кума президента России Владимира Путина. В то же время наличие совместного бизнеса с Медведчуком Моисеев отрицает.

Джерело:  Angi
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+8
Украина платит деньги России и та ведет на них войну с Украиной. Вы там подурели во власти??? полностью Украина должна отказаться от импорта из России. Продавать пожалуйста в РФ можно, чтобы они товары из Украины получали и деньги платили, а покупать у них и деньги им давать - это под запрет! Украина может инициировать постройку трубы из Арабских стран в Европу и газ и нефть должны поступать оттуда и добыча его дешевле и цена будет дешевле.
показати весь коментар
17.05.2021 14:11
+6
ну нифигасебе, мистер POWER dsadasdas дело говорит, как же это Украина не додумалась до такого просто решения как, цитирую: "может инициировать постройку трубы из Арабских стран в Европу и газ и нефть". Это просто гениально.
показати весь коментар
17.05.2021 16:44
+5
Можно, но там вечная война в регионе. И чьи уши там торчат, надеюсь, объяснять не надо?
показати весь коментар
18.05.2021 09:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украина платит деньги России и та ведет на них войну с Украиной. Вы там подурели во власти??? полностью Украина должна отказаться от импорта из России. Продавать пожалуйста в РФ можно, чтобы они товары из Украины получали и деньги платили, а покупать у них и деньги им давать - это под запрет! Украина может инициировать постройку трубы из Арабских стран в Европу и газ и нефть должны поступать оттуда и добыча его дешевле и цена будет дешевле.
показати весь коментар
17.05.2021 14:11 Відповісти
ну нифигасебе, мистер POWER dsadasdas дело говорит, как же это Украина не додумалась до такого просто решения как, цитирую: "может инициировать постройку трубы из Арабских стран в Европу и газ и нефть". Это просто гениально.
показати весь коментар
17.05.2021 16:44 Відповісти
+ много!
не понятно, почему до сих пор не введено полное эмбарго на любой импорт из страны-агрессора. Ведь абсолютно всё можно купить в Европе. Газ - не проблема построить трубу из Польши и покупать американский СПГ. Чем спонсировать пуйла и его войну против Украины
показати весь коментар
17.05.2021 16:50 Відповісти
Ну-ну... А якщо закуповувати російські товари через Білорусь? А якщо через Угорщину чи Польщу, Прибалтику чи Азерйбайджан? То вже не фінансування аресора? А якщо критично важливі ЗІП для озброєнь?
показати весь коментар
17.05.2021 18:03 Відповісти
В 2014 році близько 70% товарообороту України приходилося на РФ. Все критично необхідно закуповувалося саме там. А щодо трубопроводів і інших дурниць, то як це без вас ніхто не додумався.. І через які країни ви протягнете ваш трубопровод?
показати весь коментар
17.05.2021 18:07 Відповісти
Через Израиль и Египет и через море можно и в Грецию и в Болгарию можно ближайшие. Можно протянуть по земле - через Иорданию и Ливан в Турцию и у Турции уже есть трубы в Европу, но можно еще их протянуть. И такой проект экономически для всех этих стран очень выгодный и они точно от такого никто не откажется и будут всячески помогать по скорейшему прокладыванию труб.
показати весь коментар
17.05.2021 19:29 Відповісти
Можно, но там вечная война в регионе. И чьи уши там торчат, надеюсь, объяснять не надо?
показати весь коментар
18.05.2021 09:57 Відповісти
А гіперлупом не вигідніше? Хто погодився на ваш проект?
показати весь коментар
18.05.2021 12:58 Відповісти
Самая дорогая заправка.
показати весь коментар
17.05.2021 14:13 Відповісти
Покупай теперь на заправках Коломоя ослиную мочу.
Ведь это именно для них рубанули хорошее топливо у конкурентов.
показати весь коментар
17.05.2021 22:09 Відповісти
мутный этот сСокар
показати весь коментар
17.05.2021 14:47 Відповісти
...бойкот! Socar подтвердила наличие контракта с "Роснефтью" о поставках топлива в Украину - Цензор.НЕТ 3186
показати весь коментар
17.05.2021 14:54 Відповісти
да там если копнуть то вся нефть с параши ибо больше неоткуда, если даже азеры продают еёже. Да, будет написано о происхождении - "беларусь, страны балтии", но... не надо быть Эйнштейном дабы понимать чья это нефть.
показати весь коментар
17.05.2021 16:40 Відповісти
Дійсно- ніякої різниці: раніше постачала фірма Медведчука, тепер буде якогось азербайджанського Медвед -огли. Хіба що дорожче...
показати весь коментар
17.05.2021 18:09 Відповісти
Азеры купят и туже продадут..... но уже дороже) классика
показати весь коментар
17.05.2021 21:08 Відповісти
Все равно, почти вся нефть и нефтепродукты в Европе российского происхождения. Газ то же. И Киевстар российский. К сожалению-это реалии жизни. А в Украине, благодаря Нефтегазу и частным добытчикам типа Коломойского и Ахметова с Шуфрычем,добыча и нефти и газа имеет постоянно снижается. И Беня никому, кроме как на собственные заправки топливо не продает... "Такі ми люди".
показати весь коментар
18.05.2021 10:34 Відповісти
 
 