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"Газпром" выкупил дополнительные мощности для транзита газа через Украину на июнь

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"Газпром" выкупил дополнительные мощности для транзита газа через Украину на июнь

Российский газовый монополист АО "Газпром" забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности Украины на июнь, следует из результатов месячного аукциона на Regional Booking Platform.

На платформе RBP в понедельник бронировались дополнительные транзитные мощности на июнь. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены все 15 млн куб. м в сутки. На апрель, март и февраль "Газпром" выкупал чуть меньше - по 14,2 млн куб. м в сутки; на май - те же 15 млн куб. м/с, передает Интерфакс-Украина. 

Напомним, "Газпром" не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину на третий квартал 2021 года, несмотря на повышенный спрос газа в Европе. Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.

Ранее "Газпром" забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности для поставок газа через ГТС Украины на май в объеме 15 млн куб. м в сутки. На апрель, март и февраль "Газпром" выкупал чуть меньше – по 14,2 млн куб. м в сутки.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки, еще 15 млн куб м забронировано дополнительно на аукционе – всего в мае российская компания может поставлять через Украину в ЕС 124 млн куб. м газа в сутки.

Как известно, до запуска "Северного потока 2" Газпрому не хватает мощностей для транспортировки газа в Европу в необходимом объеме.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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А чего и не купить, сейчас газ на хабах около 300 баксов.
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17.05.2021 16:33 Відповісти
345 баксів на забезпечення в Германии
( 27 евро за МВт*час, 1000 кубов газа это 10,62 МВт*час
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17.05.2021 19:08 Відповісти
Вы не забывайте, что......наверное единственным фактором, который заставил Россию отказаться от нападения.....это был Газпром!!! Т.е система газотранспорного коридора Украины, которая в случае военных действий суперпупергиперзвуковых ракет будет полностью блокирована. И...иии....еще раз ...ии...вот именно поэтому Кремлю как воздух нужна обходная ветка, т.е. Северный поток -2. Чтобы газ Газпрома перекинуть по второй ветке, и вот тогда можно смело бомбить братскую Украину.
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18.05.2021 10:23 Відповісти
 
 