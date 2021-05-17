"Газпром" выкупил дополнительные мощности для транзита газа через Украину на июнь
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Российский газовый монополист АО "Газпром" забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности Украины на июнь, следует из результатов месячного аукциона на Regional Booking Platform.
На платформе RBP в понедельник бронировались дополнительные транзитные мощности на июнь. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены все 15 млн куб. м в сутки. На апрель, март и февраль "Газпром" выкупал чуть меньше - по 14,2 млн куб. м в сутки; на май - те же 15 млн куб. м/с, передает Интерфакс-Украина.
Напомним, "Газпром" не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину на третий квартал 2021 года, несмотря на повышенный спрос газа в Европе. Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.
Ранее "Газпром" забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности для поставок газа через ГТС Украины на май в объеме 15 млн куб. м в сутки. На апрель, март и февраль "Газпром" выкупал чуть меньше – по 14,2 млн куб. м в сутки.
У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки, еще 15 млн куб м забронировано дополнительно на аукционе – всего в мае российская компания может поставлять через Украину в ЕС 124 млн куб. м газа в сутки.
Как известно, до запуска "Северного потока 2" Газпрому не хватает мощностей для транспортировки газа в Европу в необходимом объеме.
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( 27 евро за МВт*час, 1000 кубов газа это 10,62 МВт*час