"Газпром" выкупил дополнительные мощности для транзита газа через Украину на июнь

Российский газовый монополист АО "Газпром" забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности Украины на июнь, следует из результатов месячного аукциона на Regional Booking Platform.

На платформе RBP в понедельник бронировались дополнительные транзитные мощности на июнь. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены все 15 млн куб. м в сутки. На апрель, март и февраль "Газпром" выкупал чуть меньше - по 14,2 млн куб. м в сутки; на май - те же 15 млн куб. м/с, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, "Газпром" не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину на третий квартал 2021 года, несмотря на повышенный спрос газа в Европе. Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.

Ранее "Газпром" забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности для поставок газа через ГТС Украины на май в объеме 15 млн куб. м в сутки. На апрель, март и февраль "Газпром" выкупал чуть меньше – по 14,2 млн куб. м в сутки.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки, еще 15 млн куб м забронировано дополнительно на аукционе – всего в мае российская компания может поставлять через Украину в ЕС 124 млн куб. м газа в сутки.

Как известно, до запуска "Северного потока 2" Газпрому не хватает мощностей для транспортировки газа в Европу в необходимом объеме.