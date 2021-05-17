Рада может проголосовать за назначение новых министров в четверг, – Корниенко

Верховная Рада может в четверг, 20 мая, провести внеочередное пленарное заседание для назначения новых министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения, а также принятия законопроектов, связанных с получением международной помощи.

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Интерфакс-Украина.

"На этой неделе возможно ещё одно внеочередное заседание. Оно может состояться в четверг. Мы будем 18 мая брать в аппарате Верховной Рады подписные листы... Это внеочередное заседание будет касаться тех законов, которые необходимо принимать срочно. Они в первую очередь связаны с пакетами международной помощи, макрофинансовой помощи ЕС и транша МВФ", - сказал Корниенко на брифинге в понедельник.

Он также уточнил, что речь идет о пакетах законопроектов о Высшем совете правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВКСУ), усилении ответственности за недостоверное декларирование в виде лишения свободы, новой редакции проекта закона о Национальном антикоррупционном бюро Украин, которые необходимо принять до 5-6 июня включительно.

"Также если завтра состоится увольнение министров, то есть перспективы в четверг голосовать за назначение новых", - доставил Корниенко.

Как сообщалось, министры экономики Игорь Петрашко и инфраструктуры Владислав Криклий 14 мая написали заявления об отставке по собственному желанию, которые уже внесены в Верховную Раду.

Позже в тот же день также стало известно, что в Верховую Раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.