Минцифры запустило электронную подпись в приложении "Дія"

Министерство цифровой трансформации во время Diia Summit 2.0 презентовало масштабное обновление приложения "Дія" – более 10 новых услуг, среди которых электронная подпись, петиции, изменение места регистрации и другое.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новые услуги, доступные в "Дії":

• изменение места регистрации онлайн (на первом этапе доступна для жителей Киева, Харькова, Винницы, Луцка, Ривного, Кривого Рога и Мариуполя);

• автоматическая регистрация ФОП;

• оплата налогов и подача деклараций;

• "Дія. Подпись" – электронная подпись в смартфоне;

• NFC-авторизация;

• статический QR-код (чтобы с помощью кода делиться документами)

• электронные петиции

• новые строительные услуги (для класса последствий СС2/СС3 - электронное разрешение на выполнение строительных работ и электронный сертификат о принятии в эксплуатацию; автоматическая регистрация декларации о начале выполнения строительных работ для объектов класса последствий СС1, онлайн-выдача строительного паспорта застройки земельного участка)

• замена водительского удостоверения

• подача заявления на получения льготной ипотеки для переселенцев

• оплата админсбора онлайн (пока доступна в Одессе, Хмельницком и Ривному)

• регистрация операторов мощностей рынка

Также во время Diia Summit 2.0 анонсировали багбаунти, так как безопасность портала – приоритет для министерства. Открытый конкурс начнется в июне и продлится полгода. Призовой фонд – 1 млн грн.