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Кабмин распределил 1,4 миллиарда субвенции на развитие "Новой украинской школы"

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Кабмин распределил 1,4 миллиарда субвенции на развитие "Новой украинской школы"

Правительство распределило 1,42 млрд грн субвенции местным бюджетам на "Новую украинскую школу" в 2021 году.

Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины, сообщает пресс-служба Министерства образования.

Средства предназначены на закупку мебели для будущих первых классов, дидактических материалов, компьютеров, а также на повышение квалификации учителей.

Общий объем субвенции составляет 1 млрд 421 млн 334,9 тыс. грн.

Из них 1,021 млрд грн пойдут на закупку:

  • средств обучения и оборудования, в частности компьютерного, и современной мебели (для 1-х классов) для учебных кабинетов начальной школы на сумму 986 млн грн;
  • компьютерного и мультимедийного оборудования, приспособлений для учебных кабинетов; средств обучения, в частности учебно-методической и учебной литературы, тетрадей с печатной основой, в том числе их электронных версий и с аудиосопровождением на 35 млн грн.

Кроме того, 400 млн грн направят на супервизию (26 млн грн) и повышение квалификации педагогов (373 млн грн).

Джерело:  Минобразования
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