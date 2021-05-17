Крупнейшие сети АЗС снизили цены на бензин

За выходные, 14-17 мая, розничные сети откорректировали цены на топливо во исполнение правительственного постановления об установке максимальной торговой наценки.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подешевел на 1,24 грн – до 29,75 грн/л, бензин А-95 – на 1,77 грн – до 30,22 грн/л, дизельное топливо – на 2,1 грн – до 27,89 грн/л. SOCAR опустил цену бензинов на 1,29-2,06 грн, при этом ДТ оставил на прежнем уровне – 30,98 грн/л.

В сети KLO "двойка" подешевела на 2,6 грн – до 27,79 грн/л, "пятерка" – на 1 грн – до 29,99 грн/л, ДТ – на 1,5 грн – до 27,89 грн/л. Крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы "Приват" снизила цены на дизельное топливо на 1 грн – до 27 грн/л. Также откорректировали свои цены "Параллель", Shell и "Рур груп".

Примечательно, в сети AMIC цены на бензины выросли на 16-63 копеек – до 29,56 грн/л и 30,09 грн/л за "двойку" и "пятерку" соответственно, а дизельное топливо подешевело до 27,81 грн/л (85 копеек).

По данным "А-95", 17 мая средняя цена по стране бензина А-92 подешевела на 27 копеек – до 28,30 грн/л, бензина А-95 – на 48 копеек – до 29,01 грн/л, ДТ – на 97 копеек – до 27,39 грн/л.

Как сообщалось, крупные автозаправочные сети WOG, ОККО KLO и SOCAR приостановили продажу премиального топлива из-за введения Кабинетом министров Украины предельного уровня торговой надбавки к средней цене дизельного топлива и бензина. Позже в Минэкономики объяснили, что максимальная торговая надбавка не касается "брендового премиального" топлива.

КМУ постановлением №474 от 14 мая 2021 года установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – н выше 7 грн/литр и бензина – не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ. Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина – ежемесячно 3,13 и 23 числа.