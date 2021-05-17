СБУ и "Укргаздобыча" разоблачили схему хищения нефтепродуктов на 2 миллиона ежемесячно
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Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками "Укргаздобычи" разоблачила и ликвидировала незаконный врез в магистральный газонефтепровод в Харьковской области.
Об этом сообщил начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на странице Facebook.
"Оперативники спецслужбы установили, что в Богодуховском районе Харьковской области злоумышленники повредили газонефтоконденсатопровод и создали несанкционированный отвод для хищения сырья. Злоумышленники не успели воспользоваться незаконным отводом: их преступная деятельность была приостановлена на начальном этапе", – написал он.
Эксперты выяснили, что через незаконный отвод можно было похищать 150-200 кубометров нефтепродуктов ежемесячно, нанося государству ущерб на более чем 2 млн грн.
Кроме того, по заключению специалистов, нарушение целостности газонефтепровода создавало реальную угрозу для возникновения чрезвычайных ситуаций и нанесения вреда экологии региона.
Отмечается, что начато уголовное производство по ч.1 ст.292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины.
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