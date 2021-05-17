Фискальная служба на Харьковщине обнаружила контрафактный спирт на 168 миллионов
Новини БізнесЦензор Корупція
Сотрудники Государственной фискальной службы на Харьковщине разоблачили должностных лиц одной из компаний, которая была задействована в схеме незаконного производства этилового спирта.
Как сообщает пресс-служба ГФС, по результатам обысков обнаружили 840 тыс. литров спирта.
Кроме того, были изъяты компьютерная техника, черновые записи, журналы въезда-выезда автотранспорта, журнал учета изготовленного спирта и прочая документация.
Общая ориентировочная стоимость изъятой жидкости составляет 168 млн грн.
Следствие также установило, что спирт использовался для подпольного производства контрафактных алкогольных напитков.
Джерело: ГФС
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...