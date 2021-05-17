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"Укрпошта" начала процесс приобретения банка, – Смелянский

Новини БізнесЦензор Фінанси

"Укрпошта" начала процесс приобретения банка, – Смелянский

"Укрпошта" решила приобрести банк и объявила тендер на услуги оценщика, который сможет определить учреждение для компании.

Об этом сообщил глава "Укрпошты" Игорь Смелянский на странице в Facebook.

По его словам, к соответствующему шагу шли четыре года.

"Мы объявляем тендер на оценщика, который сможет нам помочь в этом серьёзном деле. Скажу лишь, что приобретаемый банк будет небольшим, без отделений или с малым их количеством (у нас своих 11 тыс.) и конечно без портфеля проблемных активов", – написал Смелянский.

Также глава "Укрпошты" надеется, что сделку удастся реализовать в течение 5-6 месяцев. Компания рассматривает до трех потенциальных банков для покупки. Переговоры начнутся в ближайшее время. 

Джерело:  Facebook
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Ще один державний банк? Щоб дерибанити гроші. Ті банки що є, "застосувати" ніяк ідея не прийшла в голову, треба обов'язково "КУПИТИ" ? Укрпошта як завжди.
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17.05.2021 12:43 Відповісти
Аби що. Як завжди.
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17.05.2021 14:24 Відповісти
А завтра Смелянский купит ресторан, самолет и круизный корабль???
При это опять все из карманов укранцев - Укрпочта гос.компания!
Боже, избавь нас от хитрых идиотов!
"Укрпошта" начала процесс приобретения банка, – Смелянский - Цензор.НЕТ 3478
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17.05.2021 17:31 Відповісти
а шлюхи? чего не купить ?
в отделениях с потолка свисает саветский союз, самое банка не хватало,
скока смелянский кловану заносит ?
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18.05.2021 06:55 Відповісти
Убыточная несколько лет назад Укрпочта вкладывает свои оборотные средства в развитие. Возможно подключит к банковской системе селян, которых другие банки, почтовые операторы и прочие "участники рынка" и за людей не считали судя по охвату услугами. Не понимаю чем не довольны?
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21.05.2021 15:52 Відповісти
 
 