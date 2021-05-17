"Укрпошта" начала процесс приобретения банка, – Смелянский
Новини БізнесЦензор Фінанси
"Укрпошта" решила приобрести банк и объявила тендер на услуги оценщика, который сможет определить учреждение для компании.
Об этом сообщил глава "Укрпошты" Игорь Смелянский на странице в Facebook.
По его словам, к соответствующему шагу шли четыре года.
"Мы объявляем тендер на оценщика, который сможет нам помочь в этом серьёзном деле. Скажу лишь, что приобретаемый банк будет небольшим, без отделений или с малым их количеством (у нас своих 11 тыс.) и конечно без портфеля проблемных активов", – написал Смелянский.
Также глава "Укрпошты" надеется, что сделку удастся реализовать в течение 5-6 месяцев. Компания рассматривает до трех потенциальных банков для покупки. Переговоры начнутся в ближайшее время.
Джерело: Facebook
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
При это опять все из карманов укранцев - Укрпочта гос.компания!
Боже, избавь нас от хитрых идиотов!
в отделениях с потолка свисает саветский союз, самое банка не хватало,
скока смелянский кловану заносит ?