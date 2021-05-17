"Укрпошта" начала процесс приобретения банка, – Смелянский

"Укрпошта" решила приобрести банк и объявила тендер на услуги оценщика, который сможет определить учреждение для компании.

Об этом сообщил глава "Укрпошты" Игорь Смелянский на странице в Facebook.

По его словам, к соответствующему шагу шли четыре года.

"Мы объявляем тендер на оценщика, который сможет нам помочь в этом серьёзном деле. Скажу лишь, что приобретаемый банк будет небольшим, без отделений или с малым их количеством (у нас своих 11 тыс.) и конечно без портфеля проблемных активов", – написал Смелянский.

Также глава "Укрпошты" надеется, что сделку удастся реализовать в течение 5-6 месяцев. Компания рассматривает до трех потенциальных банков для покупки. Переговоры начнутся в ближайшее время.