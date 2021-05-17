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Компании Госкосмоса за год получили убытки на 800 миллионов

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Компании Госкосмоса за год получили убытки на 800 миллионов

По результатам 2020 года Государственное космическое агентство Украины отчиталось о суммарных убытках подчиненных компаний на 810,9 млн грн.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении финансового плана агентства за 2020 год, который проанализировал проект "Марлин".

Всего космическое агентство управляет 15 госкомпаниями, среди которых 5 компаний получают незначительную прибыль, 5 – глубоко убыточные, 4 предприятия находятся в стадии банкротства, 1 – не предоставило отчет агентству в связи с увольнением вех работников.

Наибольшие убытки в 2020 году понесли Южмаш им. А. М. Макарова – 672 млн грн и ГП "Укркосмос" – 137,7 млн грн.

Все предприятия Госкомоса, кроме Днепровского проектного института, не выполнили плановые объемы 2020 года относительно объемов реализации и услуг. Среди причин в агентстве называют:

  • 94,5 выполнено ГП "Киевприбор" – из-за переноса сроков изготовления спецсредств связи для армии
  • 92,3% выполнено Южмаш – из-за отсутствия заказов на ракетные двигатели
  • 81,6% – объединение "Коммунар" – из-за отсутствия государственных заказов на модернизацию танков "Булат", "Краб" и другой военной техники
  • 70,6% – АО "Хартрон" – из-за распространения пандемии коронавирусной болезни.
  • 64,9% – ГП "КБ "Южное" – из-за пандемии COID-19
  • 52,9% – КП СПБ "Арсенал" – из-за отсутствия заказов
  • 44,6% – ГП "Укркосмос" – из-за преждевременного разрыва контракта частными заказчиками.

По итогам 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц на предприятиях Государственного космического агентства составила 14 079 человек, что на 1 650 человек меньше по сравнению с прошлым годом. Среднемесячные расходы на оплату труда работников составили 8,3 тыс. грн, на административно-управленческий персонал - 12,6 тыс. грн, тогда как на директора предприятия - 111 тыс. грн.

Джерело:  "Марлин"
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Який сором. Космічна країна - і збитки. Накерувались.
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17.05.2021 10:15 Відповісти
 
 