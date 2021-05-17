В Украине зафиксировали 2 136 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 17 мая в Украине зафиксировали 2 136 новых случаев коронавирусной болезни

В частности, заболели 104 ребенка и 47 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Также госпитализировали 1 260 человек, умерло 109 пациентов, выздоровело – 6 869. При этом совершили 17 306 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (190), Ривненской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 156 000 человек, выздоровело – 1 864 593, летальных случаев зафиксировали 48 184, также провели 9 851 754 теста.

В то же время, сообщил министр, с начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привилось 940 160 человек, за прошедшие сутки – 2 230.