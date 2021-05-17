Сети АЗС возобновляют продажу премиального топлива после разъяснения Минэкономики (обновлено)
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Некоторые сети АЗС возобновили продажи "брендового премиального" топлива после разъяснения Минэкономики, что установленная Кабмином максимальная торговая надбавка не касается этих видов бензина и дизтоплива.
Об этом сообщают пресс-службы сетей Socar и KLO.
Ранее в Министерстве развития экономики торговли и сельского хозяйства пояснили, что под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества и обозначение (маркировка) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), предлагающееся на АЗС для автомобилей премиум сегмента по цене выше, чем социально значимое топливо.
Как следует из сообщения, в перечень социально значимых товаров, на которые распространяется действие правительственного постановления о применении максимальной торговой надбавки на бензин и дизель, включены именно "обычный" бензин марки А-92, бензин марки А-95 и дизельное топливо.
В Минэкономики также обратили внимание, что согласно техническому регламенту по требованиям, в частности к автомобильному топливу, маркировка "брендового премиального" топлива с улучшенными показателями качества может включать торговую марку (знак).
Как сообщалось, крупные автозаправочные сети WOG, ОККО KLO и SOCAR приостановили продажу премиального топлива из-за введения Кабинетом министров Украины предельного уровня торговой надбавки к средней цене дизельного топлива и бензина.
КМУ постановлением №474 от 14 мая 2021 года установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – н выше 7 грн/литр и бензина – не выше 5 грн/литр.
Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ. Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина – ежемесячно 3,13 и 23 числа.
В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.
Будь ласка, зачекайте...
Гра ЗЕвлади з бензином…
ЗЕкоманда в гонитві за популізмом народжує дурню. Дурня збурює всю країну.
ЗЕкоманда тоді випускає зграю ЗЕботви, аби вона довела, що дурня - то правильне і своєчасне рішення.
ЗЕботва нікого ні в чому не переконує. І тоді ЗЕкоманда робить крок назад, відмовляється від народженої раніше дурні, і стверджує що її не так зрозуміли.
ЗЕботві при цьому доводиться густо обтікати, бо вже й ЗЕкоманда називає дурнею те, що ЗЕботва щойно захищала.
Постанова Кабміну № 474 від 14 травня 2021 р., якою встановили граничні торгівельні надбавки до середньої ціни дизельного палива та бензину, була по суті широким кроком в бік соціалізму за Леніним і Чавесом.
Держава брутально втручалася в роботу ринку.
Очевидних цілей тут було дві.
Перша - популістична: продемонструвати широким народним масам, як Зеленський бореться проти клятих бариг.
Друга мета була менш очевидна.
Це був перший крок у прибиранні з українського ринку мереж АЗС, що торгують пальним високої якості. Таке пальне в Україні не виробляють - його імпортують з-за кордону.
За нинішніх податків і зборів, бути дешевим таке пальне не може як таке. Мережі АЗС примушували або працювати у збиток, або - піти з ринку.
Хто у виграші від цього?
В першу чергу - Кременчуцький нафтопереробний завод, який належить Ігорю Коломойскому.
Це - стиль бізнесу Коломойського.
Цей олігарх категорично не любить вкладатися в переоснащення виробництва і навчання працівників - він воліє створювати монопольне становище руками пригодованих урядовців. Звісно, надприбуток він здобув би не зразу, але логіка подій була от саме така.
Логіку зрозуміли. Відповідь не забарилася.
Громовою заявою вибухнула Європейська Бізнес-асоціація. Було зазначено, що «ручне» регулювання може знищити механізми формування цін, які використовував прозорий бізнес роками, і що рішення уряду суперечить Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.
За Бізнес-асоціацією, своє вагоме сказали самі оператори АЗС.
Мережі «WOG», «ОККО» і «SOCAR» призупинили продаж преміального пального - за таких обмежень, продавати преміальне пальне їм стало невигідно.
Але саме головне - рішення Уряду викликало обурення громадян.
Українці вже звикли до якісного пального.
Бензин не купують на останні гроші, людину яка має авто уже не можна назвати бідною. Водії дуже не *******, коли їх примушують їздити чорт зна на чому.
Характерно - ремствували не тільки прибічники опозиції.
Діями уряду збурилися традиційно байдужі «білі пальто» і (який жах) прибічники «Слуги народу». Сам бачив. Прем'єру Шмигалю дісталося з усіх боків.
Що зробила в цих умовах зелена влада?
Вони випустила на мережі ЗЕботву, яка почала переконувати, ніби ціни раніше зросли через картельну змову «WOG» і «OKKO», і взагалі їхнє пальне - російське. Одностайного галасу в ЗЕботви не вийшло, більшість знакових персонажів обрали промовчати. Це - саме собою показник. Звинувачення прозвучали і нікого не переконали. На прикладах ЗЕботві довели, що їхні звинувачення - маячня.
І от тоді уряд зробив крок назад.
У неділю 16 травня, увечері в 18.48, Уряд випустив «роз'яснення» яким повідомив, що «брендові пальне з позначеними показниками якості» під обмеження не потрапляє, бо воно - не «соціальне пальне».
Знову те саме: «нас не так зрозуміли» і «вирвали з контексту».
Які перспективи відкриває таке «роз'яснення» - тема окремого допису.
Переконаний, що в компаніях-операторах з нього зараз гучно регочуть.
Але я - про інше. Щойно українці показали - ми не безнадійні. В гонитві за популізмом, Уряд спробував вдатися до відвертої «шариковщини», і нарвався на обурення народу.
Людям не сподобалося брутальне втручання в закони ринку - вони усвідомили до яких наслідків це все призведе. Заяви бізнес-асоціацій, реакція опозиції та дії бізнесу що не схотів «рішати по-тихому» - похідне.
Ледь не вперше українці дали зрозуміти, що популізм ЗЕкоманди їм насточортів.
Люди відстояли ринок.
І це для популістів з ЗЕкоманди - дуже тривожний дзвіночок.
Дмитро Вовнянко
Отже отримаємо - дефіцит, низьку якість і тотальну корупцію в галузі.
Якось вже відвикли від шмурдяка на заправках, хужєнєбудьки є@ані ?😏
Если техрегламент вдруг внезапно перестало распространяться на брендированное топливо то тогда любой бензин с нелегальной АЗС является тоже брендированным и государство не имеет права требовать уплаты акциза, а следовательно и не имеет права закрывать такие заправик - так получается?
Непрофан стреляет себе в ногу, дважды."