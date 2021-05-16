"Укрзализныця" изменила расписание ряда поездов в связи с ремонтом путей

В связи с плановыми путевыми работами на участке Коростень-Тетерив с 7:00 17 мая до 19:00 24 мая, будет изменено время прибытия ряда поездов.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

В частности, изменения касаются расписания по следующим станциям: