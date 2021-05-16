"Укрзализныця" изменила расписание ряда поездов в связи с ремонтом путей
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В связи с плановыми путевыми работами на участке Коростень-Тетерив с 7:00 17 мая до 19:00 24 мая, будет изменено время прибытия ряда поездов.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".
В частности, изменения касаются расписания по следующим станциям:
- по ст. Здолбунов: №17 +16 мин, №149/129, №7, №87/127, №5, №57 по +18 мин.; №1, №743 по +20 мин., №3 +22 мин., №91 +25 мин., №15 +28 мин., №749 +28 мин., далее по расписанию регионального филиала "Львовская железная дорога" с сокращением опоздания.
- по ст. Ворожба: №46 +20 мин., далее по расписанию регионального филиала "Южная железная дорога" с сокращением опоздания.
- по ст. Гребинка: №16/2 +22 мин.; №18 +15 мин. (17, 18, 19 мая), +37 мин. (20, 21, 22, 23, 24 мая) далее по расписанию регионального филиала "Южная железная дорога" с сокращением опоздания.
- по ст. Киев-Пассажирский: №44/244 +10 мин., №98 +15 мин., №750 +30 мин.; №92 +27 мин. (17, 18, 19 мая), +55 мин. (20, 21, 22, 23, 24 мая); №8 +64 мин. (19 мая +20 хв.);
- по ст. Дарниця: №744 +43 мин. (19 мая +20 мин.);
- по ст. Львов: №743 +20 мин.
Джерело: "Укрзализныця"
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