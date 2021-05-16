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Новини Транспорт
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бензин (1021) ціни (2974)

Ряд крупных сетей АЗС приостановил продажу премиального топлива (обновлено)

Новини БізнесЦензор Транспорт

Ряд крупных сетей АЗС приостановил продажу премиального топлива (обновлено)

Автозаправочные сети WOG и ОККО приостановили продажу премиального топлива в связи с введением государственного регулирования цен на бензин и топливо.

Об этом сообщили пресс-службы компаний в Facebook.

"С 15 мая, в связи с введением государственного регулирования цен на топливо на АЗК ОККО временно приостановлена реализация PULLS 95 и PULLS Diesel. Это связано с тем, что продажа топлива этих марок по цене, установленной Кабинетом министров на май, является убыточной для сети", – говорится в сообщении ОККО.

"В связи с обнародованием проектом постановления Кабмина, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо, мы вынуждены прекратить реализацию премиального топлива 95 Mustang и ДТ+Mustang", – отметили в WOG.

Аналогичное решение приняли в SOCAR. Как отмечается в сообщении пресс-службы в Facebook, 15 мая компания откорректировала цены на основные виды топлива с учетом введенных ограничений.

"В то же время, компания вынуждена временно приостановить реализацию премиального топлива – NANO 95, Diesel Nano Extro, а также начисление дополнительных скидок для наших клиентов до получения разъяснений регулятора", – говорится в сообщении. 

Кроме того, как сообщает "Фокус", от продажи премиального топлива временно отказались и в компании KLO.

Напомним, Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании 14 мая принял постановление, которым на период действия карантина для сетей АЗС устанавливаются предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн за литр) и бензина (не выше 5 грн за литр).

Средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду. Обнародование Минэкономики средних цен одного литра ДТ и бензина будет проходить ежемесячно 3,13 и 23 числа.

На 14 мая 2021 года средняя цена 1 литра ДТ – 20,89 грн/литр, бензина – 25,22 грн/литр.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+12
Пропоную уряду зменшети ціну на квитки 95кварталу
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16.05.2021 16:44
+5
Ряд крупных сетей АЗС приостановил продажу премиального топлива - Цензор.НЕТ 6710

...
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16.05.2021 20:14
+4
Была какая никакая но конкуренция. ОП сунул свое рыльце для ручного управления а не рыночного и как всегда пошло поехало. Не в интересах граждан.
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16.05.2021 16:08
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Эпоха бедности закончилась
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16.05.2021 14:55 Відповісти
Была какая никакая но конкуренция. ОП сунул свое рыльце для ручного управления а не рыночного и как всегда пошло поехало. Не в интересах граждан.
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16.05.2021 16:08 Відповісти
Конкуренции не было. Это фикция.
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16.05.2021 18:58 Відповісти
Пропоную уряду зменшети ціну на квитки 95кварталу
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16.05.2021 16:44 Відповісти
і змусити надавати льготникам та пенсіонерам квитки безоплатно і обов'язково в партері
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17.05.2021 15:32 Відповісти
Нахер с рынка
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16.05.2021 19:58 Відповісти
Ага ))))Федеральне відомство із судноплавства та гідрографії (BSH) дозволило прокласти ще частину газопроводу "Північний потік-2" на двокілометровій ділянці у водах Німеччини.
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17.05.2021 13:45 Відповісти
Ряд крупных сетей АЗС приостановил продажу премиального топлива - Цензор.НЕТ 6710

...
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16.05.2021 20:14 Відповісти
Саботаж чистой воды .твари.что тут скажеш
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16.05.2021 20:20 Відповісти
Почему сразу твари, возможно и правду установленная правительством цена является невыгодной при продаже премиальных марок бензина. Никто ничего в убыток продавать не будет.
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16.05.2021 20:25 Відповісти
Почитай постановление - регулируется не ЦЕНА, а торговая надбавка! Т.о., в любом случае продают они дороже, чем покупают, просто процент рентабельности им рекомендуют выставлять ниже, чем они привыкли жрать! Т.е. прибыль как была, так и остается, но немножко меньше. Поэтому владельцы сетей АЗС смогут приобрести себе в собственность, например, не виллу в сто лямов зелени, а всего лишь яхточку в 90 лямов зелени. Это ж какие убытки то, не правда ли?
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16.05.2021 21:50 Відповісти
PULLS 95 на ОККО стоит 34 грн, а по новым правилам бензин не должен быть дороже 30 грн, вот и получается что им нужно скинуть около 4 грн с литра, а учитывая его оптовую цену продавать по 30 нет смысла.
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16.05.2021 22:07 Відповісти
Откуда цифра 34? Кто рассчитал, на основании чего? Какая заложена маржа?
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17.05.2021 07:52 Відповісти
Правильні питання, ставите. Наприклад я купляю бензин 95-й в Литві по 2$. Но держава рахує що ціна 95-го не більше 1,5$. Ви ж розумієте в державі де правлять олігархи обмеження і закони приймають лишень для збагачення останніх. НПЗ бені буде продавати 92-й з присадками(для танків) по 1$... В мене головне питання як і хто буде рахувати. бо наче 2+2=4. А на справді 5)))
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17.05.2021 09:26 Відповісти
Хаха в Литве чей бензин))))
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17.05.2021 13:44 Відповісти
Хаха))). Ви про бензин чи сировину(нафту)?!
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17.05.2021 15:31 Відповісти
Ага)))) как в простоквашино - корова государственная а бензин латвийский)))) Бензин из РФ транзитом через Белоруссию - отака х-ня малята
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17.05.2021 16:28 Відповісти
На Белоруссии из нефти перегоняют- хотя схема может быть разная - все зависит от «рентабельности» схемы.
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17.05.2021 16:29 Відповісти
А ******* НПЗ Литви просто стоять. В Білорусь як і в Литву поступає нафта. І неважливо якого розливу. Потім маленьке звірятко))) НПЗ(нафто переробні заводи). Переробляють її(нафту) в бензин. І ось тут дуже велика різниця. Якість очистки, реагенти, домішки і тд. і тп... В Україні теж є НПЗ. Тільки вони можуть виробляти 92-й. Потім беруть, не дуже добрі для навколишнього середовища і для машини, присадки і піднімають октанове число до 95. Того на деяких заправках "преміальне" це 95 з Білорусі чи Литви. Наприклад на ВОГ 95-мустанг зеленого кольору))) це жижа після якої свічі в машині рижі. Що свідчить про не дуже якісні присадки. А ось на КЛО 95Вентус частіше з Литви. Двигун працює рівно. І свічі не засрані. З Білорусі теж не поганий. Але різниця все одно відчутна.
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18.05.2021 09:07 Відповісти
В Украине нема сенсу виробляти якісно - пролетиш серед бодяжників... от і все.... Але перша умова - в Литві та Білорусі російська нафта... І вона не погана.... але від Арабів всеодно дорожче.... Бо там труба а там танкер....Це все схематоз- бо в кишеню краще
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18.05.2021 13:33 Відповісти
Ты мне будеш рассказывать про цену?в европе такие цены но получают в разы я там проработал 4 года .это грабеж а когда грабят нужно сопротивлятся
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18.05.2021 09:20 Відповісти
Так в тому і справа что мінімалка в ЕС 1600 і 2€ - отож
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18.05.2021 13:34 Відповісти
нет 95 премиума -заправляйтесь 95 кварталом и ходите пешком -дёшево и весело.. Ряд крупных сетей АЗС приостановил продажу премиального топлива - Цензор.НЕТ 4449
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16.05.2021 20:21 Відповісти
Я вот одного понять не могу, зачем они регулирование цен на топливо привязали к карантину.
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16.05.2021 20:38 Відповісти
При Порошенку долар до гривни підскочив в 3.5 рази . І нічого,- народ вітримав . Тому після того , нас нічим вже не злякаєш.
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16.05.2021 20:59 Відповісти
окі і вокі з одної бочки,може вистачить лохів розводити? 30_22_грн)
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16.05.2021 22:01 Відповісти
там еще Сокар тот же литовский бенз гонит)
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17.05.2021 09:46 Відповісти
никак не накушуются... впаривали б себе присадки с сасисками..так нгет..лезут в бутылку.. ну ничо..авиас наше усе!)))
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17.05.2021 09:45 Відповісти



ПрофиТролль

@troll_profi

·2 чПочему пропал 95й бензин? Да потому что 95 квартал не терпит конкуренции!
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17.05.2021 09:56 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

2 ч. ·

Украинцы два года ждут, что Зеленский снизит тарифы на газ. А он вломил самую высокую цену за весь период независимости Украины. И имитирует копеечное «регулирование» цен на бензин.

Ни дня без циничного и низкопробного «95-го квартала». Но, как говорится, за свой выбор в 2019 году народ должен платить сполна...
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17.05.2021 10:14 Відповісти
ну так єврейський балаган у нас на гастролях - спєшітє відєть!
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17.05.2021 15:35 Відповісти
ну и? кому от этого хуже? премиальный - это тот же самый белорусский бенз в к-й умельцы зе коко или смог добавили моющую присадку: https://www.okko.ua/puls-evropy. это не такая уж жизненно необходимая фича для вашего авто - один раз в год перед дальняком можно и залить бак чтоб при ровных оборотах машинка слегка продула свою турбину и систему впрыска. но каждый раз заливать в бак этот кампот? тем более покупая каждый раз этот т.н. премиальный ты получаешь меньше самого топлива (правда не знаю насколько, т.к. нужно знать соотношение бенза и басфовской присадки)
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17.05.2021 13:53 Відповісти
 
 