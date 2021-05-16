SpaceX довела количество спутников для системы глобального интернета до 1675 штук

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье, 16 мая, успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 52 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает БизнесЦензор, об этом компания-разработчик SpaceX сообщила в Twitter.

"Вывод 52 спутников подтвержден", – говорится в сообщении.

Это уже 28-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1675 космических аппаратов, отмечает Интерфакс. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 9 мая.

Ракета также вывела на орбиту наноспутник Tyvak-0130 для астрономических наблюдений в оптическом спектре и небольшой радиолокационный спутник Capella, который обеспечивает фотографирование поверхности Земли с разрешением около 50 см.

Deployment of 52 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/QqPbBl9gBz — SpaceX (@SpaceX) May 16, 2021

Кроме того, специальные спасательные морские суда должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах.

Как сообщалось, ранее СЕО и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что тестирование спутникового интернета от компании Starlink начнется в Европе в 2021 году.

Ранее SpaceX начала тестирование сервиса на севере США и юге Канады, где у него лучшее спутниковое покрытие. Абонплата за услугу составит $99 в месяц плюс $499 за комплект оборудования для подключения к спутникам Starlink.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.