Новая поставка вакцины AstraZeneca ожидается в конце мая, – Ляшко

Граждане Украины, получившие первую дозу CoviShield (AstraZeneca) с 24 февраля по 10 марта, смогут завершить вакцинацию с 19 мая.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает ТСН.

В то же время тех, кто вакцинировался позднее 10 марта, вторая доза будет ожидать со следующих поставок препарата.

По его словам, для людей, вакцинированных до 10 марта, есть зарезервированные дозы вакцины. Вакцинация второй дозой тоже будет происходить каскадным способом. Параллельно, чтобы обеспечить всех людей второй дозой, должно поступить в рамках программы COVAX 8 млн доз вакцины AstraZeneca.

Как отметил Ляшко, в рамках COVAX в Украину планируется поставить 700 тысяч доз AstraZeneca. Предварительно, поставка ожидается 24-25 мая.

Ляшко тоже анонсировал следующие поставки партии Pfizer – 470 тысяч доз вакцины в рамках COVAX, которая может поступить до конца мая-начале июня.