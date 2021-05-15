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"Нафтогаз" остался без работающего набсовета

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"Нафтогаз" остался без работающего набсовета

Полномочия пяти из шести членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" прекращены с 14 мая текущего года на основании поданных заявлений.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", это Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейден, Юлия Ковалив и Наталья Бойко.

"Таким образом, в составе наблюдательного совета "Нафтогаза" остается Роберт Бенш, гражданин США, который был назначен в качестве представителя государства в 2020 году и переназначен правительством в конце апреля текущего года. Поэтому Наблюдательный совет не будет иметь кворума для принятия крайне необходимых решений", – сказано в сообщении.

Гражданина США Роберта Бенша, которого связывали с бизнесом сына Виктора Януковича Александра. Бенш был назначен членом набсовета еще в марте 2020 года, но так и не преступил к исполнению обязанностей, а действующий состав набсовета называл его репутацию в энергетической отрасли "сомнительной".

Как сообщалось, ранее в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров и Офис президента предложили действующим членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подписать контракты еще на год.

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Как сообщалось, ранее члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подали в отставку после смены главы правления компании, для чего Кабмин прекращал полномочия набсовета на два дня. Правительство тогда призвало членов набсовета продолжить свою работу до назначения нового его состава, однако получило отказ.

Независимыми членами наблюдательного совета "Нафтогаза" являются его глава Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден. Полномочия Споттисвуд и Лескуа истекали 14 июня. Представителями правительства в набсовете являются Юлия Ковалив и Наталья Бойко, их полномочия истекали в 2022 году. 

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения набсовета.

Примененную при этом схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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Топ коментарі
+5
А отчетаться о прожранных зарплатах не хотят?
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14.05.2021 22:38
+5
Отчитаться? Оттраханного газпрома мало?)))
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15.05.2021 01:43
+5
5,5 лярдов баксов... Вас в темнице все это время держали?)
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15.05.2021 21:16
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ха-ха..... получифошыздгранату.... довыпендривался клован
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14.05.2021 22:11 Відповісти
страдать 25% а зе бобикам хоть камни с неба
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14.05.2021 22:29 Відповісти
Узєлєнскім пофіг- вони просто не в змозі зрозуміти усю картину вцілому
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15.05.2021 08:20 Відповісти
А отчетаться о прожранных зарплатах не хотят?
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14.05.2021 22:38 Відповісти
Отчитаться? Оттраханного газпрома мало?)))
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15.05.2021 01:43 Відповісти
и сколько газпром уже заплатил? "Нафтогаз" остался без работающего набсовета - Цензор.НЕТ 4322
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15.05.2021 20:01 Відповісти
5,5 лярдов баксов... Вас в темнице все это время держали?)
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15.05.2021 21:16 Відповісти
И пол лярда процентов)
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15.05.2021 21:17 Відповісти
Тебя с какой параши подняли?
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16.05.2021 06:13 Відповісти
Кому корпоративное управление, независимость нститутов, победа над газпроом. А у зеленого быдла только вопрос про зарплаты.
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16.05.2021 01:15 Відповісти
ОЧЕРЕДНОЙ МАРАЗМ ОП!!!!

А вот для Бени.....это супер, убрать таких людей, которые смотрят..... не зря в США против "папы " Зеленского возбуждены уголовные дела.
О как же я помню, когда со всех каналов и мои приятили украинцы , которык повелись на пропаганду, говорили, что против Пороха дела возбудли в штатах, .....*******, не против пороха а против папы зеленского олигархаколомойского. были и есть .....
Зеля, ты геноцид для украинкого народа!!!!!!
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14.05.2021 23:49 Відповісти
"Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейден" - о это ненормальные какие-то неадекваты! Как они попали туда, пока у нас люди без работы???
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15.05.2021 06:56 Відповісти
Какие люди у нас без работы?
Может перед тем как писать такой маразм, ты, для начала, узнаешь кто это, почему они были туда приглашены и что такое корпоративное управление гос предприятиями вообще.

Может даже сможешь понять почему они сами уходят, раньше окончания контрактов.
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15.05.2021 14:36 Відповісти
Ось тут усе пояснено::
https://biz.censor.net/resonance/3265222/korporativne_uryaduvannya_naftogazu_yak_detal_ruyinuyut_printsip
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16.05.2021 12:22 Відповісти
Та то классический абырвалг - он читать не будет, ему сложно.
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16.05.2021 21:12 Відповісти
убєрітє ету харю.
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15.05.2021 13:56 Відповісти
Відверніться від дзеркала.
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15.05.2021 19:33 Відповісти
о боже!? как теперь без них работать будет нафтагаз? ну вы там держитесь
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15.05.2021 20:00 Відповісти
Так же, как при януковиче... Будет сотни милиардов с бюджета тянуть в нужные карманы.А зеленое быдло этого видеть не будет и будет довольно, что теперь жаба не душит про зарплаты.
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16.05.2021 01:17 Відповісти
Мила, это не так как ты на окружной работать, тут умения глубокого горлового малоаато
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16.05.2021 06:17 Відповісти
Всё пропало! "гипс снимают", работников наб. совета уволили и они обиделись - нужно ещё проверить тщательно все их доходы, может этих работников нужно прямо с наб. совета отправить на нары.
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16.05.2021 11:21 Відповісти
уберите эту паршивую рожу. Целый день висит тут.
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16.05.2021 18:54 Відповісти
На фото мама Кобєлєва?
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17.05.2021 00:41 Відповісти
скатертью дорожка, Украина не банкомат.
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17.05.2021 01:32 Відповісти
Уберите эту рожу!!!
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17.05.2021 06:39 Відповісти
 
 