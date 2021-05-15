Минцифры планирует удвоить количество центров админуслуг

Министерство цифровой трансформации Украины намерено к 2024 году расширить сеть Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) до 3867 точек.

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Сегодня украинцы могут получить админуслуги в более 1820 точках доступа по всей Украине. Это 880 ЦПАУ, 88 территориальных подразделений, 838 удаленных рабочих мест и 19 мобильных ЦПАУ.

"Только в 2020 году украинцы получили 14 млн услуг в ЦПАУ. Мы хотим, чтобы их качество превышало ожидания посетителей, ведь сейчас ЦПАУ - ключевая точка доступа граждан к публичным услугам", - сказала заместительница министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.

Вместе с ЦПАУ выросло и количество работников. Сейчас их насчитывается более 13,3 тыс. Минцифры проводит для них профильные онлайн-курсы и готовит образовательные материалы, чтобы администраторы могли пройти обучение и применить полученные знания в работе.