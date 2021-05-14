Аэропорты Украины с начала года обслужили 2,7 миллиона человек

Семь аэропортов Украины за четыре месяца 2021 года обслужили 99% всех авиапассажиров страны.

Это показал проведенный avianews.com анализ статистики.

Всего аэропорты Украины в январе-апреле 2021 года обслужили 2,7 млн человек, говорится в оперативных данных Госавиаслужбы.

Из них 2,66 млн пассажиров вылетели или прилетели из "Борисполя", "Львова", "Одессы", "Харькова", "Киева", "Запорожья" или "Днепра".

Один только аэропорт "Борисполь" обслужил 1,75 млн человек или 65% всего пассажиропотока. На втором месте оказался "Львов" с результатом 213,9 тыс. пассажиров, на третьем - "Одесса" с трафиком 203,6 тыс. человек.

Столичный аэропорт "Киев", который до кризиса занимал второе место в стране по числу пассажиров, опустился на пятое место и уступил "Харькову".

Такая ситуация связана с тем, что в условиях закрытых границ авиакомпании переориентировались на чартеры в те страны, которые открыты для украинских туристов.

Пассажиропоток аэропортов Украины в апреле и за четыре месяца 2021 года:

аэропорт "Борисполь": 544,9 тыс./1,75 млн

аэропорт "Львов": 67,7 тыс./213,9 тыс.

аэропорт "Одесса": 63,4 тыс./203,6 тыс.

аэропорт "Харьков": 59,2 тыс./182,3 тыс.

аэропорт "Киев": 54 тыс./142,3 тыс.

аэропорт "Запорожье": 36,6 тыс./107,6 тыс.

аэропорт "Днепр": 18,7 тыс./57,7 тыс.

Украинские авиакомпании в январе-апреле 2021 года перевезли 1,63 млн пассажиров. Это на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Доля украинских авиаперевозчиков на рынке составила 60,4%, остальные 39,6% перевозок пришлись на иностранные авиакомпании.