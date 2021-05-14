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Нацбанк отказался выходить на межбанк шестую неделю подряд

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Нацбанк отказался выходить на межбанк шестую неделю подряд

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 11 по 14 мая не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие пять недель.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передает Finbalance.

В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $290,5 млн, а продал – $70 млн.

Тем временем, курс гривни за неделю укрепился с 27,7205 грн/$ в начале недели до 27,6142 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 14 мая.

Как сообщалось, в последний раз НБУ выходил на межбанк на неделе с 29 марта по 2 апреля , когда регулятор  продал на валютном рынке $50 млн.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Finbalance


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