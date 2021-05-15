Криклий и Петрашко подали в отставку (обновлено)

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр транспорта Владислав Криклий уходят в отставку.

Об этом замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"У нас на следующей неделе будут кадровые изменения в правительстве. Уже поступили заявления от будущих бывших министров Петрашко и Криклия по собственному желанию", – сказала нардеп.

"В понедельник на фракции будет рассматривать возможных кандидатов на замену", – добавила Кравчук, не уточнив фамилий.

Наиболее вероятными кандидатами на должности министров экономики и инфраструктуры являются соответственно глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко и глава "Укравтодора" Александр Кубраков, сообщает агентств со ссылкой на источник в правительстве.

О том, что на должности министра экономики номинируется Любченко, а министра инфраструктуры – Кубраков, написали также народные депутаты правящей фракции "Слуга народа" Юлия Гришина и Александр Качура в своих телеграм-каналах.

В свою очередь пресс-секретарь председателя ВР Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что заявления об отставке Петрашко и Криклия уже поступили в Верховную Раду, передает Укринформ.

"В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия", – сказала пресс-секретарь спикера парламента.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 марта 2020 года назначила Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. До этого Петрашко с апреля 2013 года работал в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

Владислав Криклий занимает должность министра инфраструктуры с августа 2019 года, он стал одним из трех министров, которые сохранили свои должности после отставки Кабмина Алексея Гончарука.