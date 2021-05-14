Из "Нафтогаза" уволился ответственный за лоббирование санкций против "Северного потока-2"

Сотрудник НАК "Нафтогаз Украины" Вадим Гламаздин, который в последние годы занимался лоббированием санкций против российского газопровода "Северный поток 2", сообщил о своем увольнении из компании.

В пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что не комментируют увольнение советников компании, передает Интерфакс-Украина.

"Вчера был мой последний день работы в "Нафтогазе"… Я очень надеюсь, что новое руководство "Нафтогаза" имеет видение, как это делать (противодействовать "Северному потоку 2", – ред.), не собирается останавливать эту работу и, главное, имеет людей, которые смогут это сделать", – сообщил Гламаздин.

С 2017 года он был назначен уполномоченным по работе с органами государственной власти НАК "Нафтогаз Украины".

В 2015-2016 годах Гламаздин занимал пост замминистра Кабинета министров, курируя в секретариате правительства вопросы энергетики. Он также работал управляющим директором украинской "дочки" IMI International, до этого – в украинской "дочке" Alfa Laval.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что компания недостаточно использовала свои юридические возможности давления на "Газпром" через антимонопольный орган ЕС для переноса точек продажи российского газа европейским компаниям на границу Украина-РФ.

Витренко также считает необходимым давить на Россию для разблокирования экспорта среднеазиатского газа в Европу и предоставления такой возможности экспорта независимым российским добытчикам.

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Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Ради этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

В Кабмине уточнили, что действующий состав набсовета продолжит осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей. Однако члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подали в отставку.

Схему смены главы "Нафтогаза" раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.