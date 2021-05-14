Нацбанк выдал банкам долгосрочные кредиты рефинансирования на 1,7 миллиарда

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по рефинансированию на срок от года до пяти лет 14 мая удовлетворил заявки девяти банков на сумму 1,72 млрд грн под 7,5% годовых.

Об этом говорится в данных НБУ, передает Интерфакс-Украина.

Помимо этого, НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию удовлетворил заявки трех банков на 306,5 млн грн под 7,5% годовых.

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 50 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 60,6 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года, а также на 12 марта и 7 мая 2021 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 13 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 72,931 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте Нацбанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 21 мая, а на срок от года до пяти лет – 11 июня.