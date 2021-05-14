Дефицит внешней торговли вырос в первом квартале в 4 раза, – Госстат

Отрицательное сальдо баланса внешней торговли Украины в первом квартале 2021 года выросло в 4,3 раза – до $1,05 млрд с $0,25 млрд за аналогичный период 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат), передает Интерфакс-Украина.

Так, за первые три месяца этого года экспорт товаров и услуг увеличился на 7,6% – до $15,79 млрд, тогда как импорт вырос на 12,9% – до $16,83 млрд.

В частности, экспорт товаров из Украины в первом квартале 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличился на 12% – до $13,71 млрд, импорт – на 11%, до $15,02 млрд. Таким образом, негативное сальдо внешней торговли Украины товарами составило $1,32 млрд.

В то же время экспорт услуг снизился на 14,4% – до $2,42 млрд, тогда как импорт возрос на 31,6% – до $1,82 млрд. В итоге положительное сальдо внешней торговли услугами в первом квартале 2021 года сократилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до $0,6 млрд.

Как сообщалось, по данным Госстата, в 2020 году экспорт товаров и услуг из Украины сократился на 7,8% – до $59,04 млрд, тогда как импорт упал на 12,5% – до $59,3 млрд. Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2020 года составило $225,5 млн, что в 14,4 раза меньше, чем в 2019 году (также отрицательное – $3,69 млрд).

При этом экспорт товаров в 2020 году сократился на 1,7% или на $841,7 млн – до $49,21 млрд, импорт товаров снизился на 11% или на $6,71 млрд – до $54,09 млрд. В итоге, отрицательное сальдо торговли товарами сократилось до $4,88 млрд, по сравнению с $10,72 млрд в 2019 году.