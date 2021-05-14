Власти России начали ликвидацию компании из дела Медведчука

Власти России начали процесс ликвидации компании "Новые проекты", которая фигурирует в подозрении СБУ и Офиса генерального прокурора нардепу Виктору Медведчуку.

Соответствующая запись в реестре юридических лиц Российской Федерации сделана уже на следующий день после вручения Медведчуку подозрения, сообщают журналисты рограммы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA:Первый").

Согласно выписке из российского реестра, 12 мая регистрационные органы начали процедуру ликвидации компании "Новые проекты", владеющий лицензией на добычу нефти и газа на участке "Глубокий", который до аннексии Крыма контролировалась Украиной.

Причиной ликвидации компании в реестре указано: "Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ (русском Едином государственном реестре юридических лиц, – ред.) сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)".

В выписке на компанию состоянию на 14 мая существует "запись №19" от октября 2020 года, о том, что инспекторы Федеральной налоговой службы РФ провели проверку данных компании "Новые проекты" и установили определенную недостоверность данных.

"Именно это стало основанием для регистрационной службы РФ 12 мая 2021 года начать процесс ликвидации (запись №20). Впрочем, если брать выписку на компанию по состоянию на начало мая 2021 года – в нем отсутствует запись №19 о том, что в октябре 2020 года в отноешнии компании были установлены нарушения, хотя эти данные должны обновляться в системе фактически в режиме реального времени. Что может указывать на то, что их внесли "задним числом", – отмечают "Схемы".

При этом лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на участке "Глубокий" компании "Новые проекты" все еще остается в силе до 2046 года.

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Как сообщалось, ранее Офис генпрокурора сообщил о подозрении Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку по делу о государственной измене и покушении на завладение природными ресурсами по статьям 111 и 348 Криминального кодекса. Перед этим СБУ провела обыски в особняке Медведчука, в доме Козака и в здании офиса партии.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, в части завладения природными ресурсами речь идет о незаконной передаче оккупационным влстям в 2015 году документации на месторождение "Глубокое" на шельфе Крыма, запасы которого оцениваются в 38 млрд грн. По данным следствия, связанное с Медведчуком украинское ООО "Новые проекты" в 2012 году получило спецразрешение на использование месторождения "Глубокое". После аннексии Крыма Медведчук начал процесс незаконной передачи этих данных оккупационным властям при участии Тараса Козака, которого следствие считает подчиненным Медведчука, а также заместителя главы правительства РФ Дмитрия Козака.

Для этого Медведчуком и Козаком была проведена незаконная перерагистрация ООО "Новые проекты" (Украина) на ООО "Новые проекты" (РФ). В 2016 году председатель правительства РФ Дмитрий Медведев личным распоряжением выдал новой российской фирме Медведчука лицензию на разработку и добычу углеводородов на аннексированном черноморском месторождении "Глубокое" до 2034 года.

Однако в итоге судья Пидпалый отказал прокурорам в ходатайстве об аресте Медведчука с альтернативой внесения залога в 300 млн грн, установив для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Его соратник Тарас Козак перед вручением подозрения выехал за границу, по данным СБУ он находится в РФ, по словам однопартийцев – в Беларуси.