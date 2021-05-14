Пенсионный фонд выплатил 1 миллиард помощи на время карантина

Пенсионный фонд профинансировал 1 млрд грн "карантинных" выплат.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

"Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование помощи застрахованным лицам в размере 8 тыс. грн. По состоянию на 14 мая 2021 года Пенсионным фондом Украины профинансирован 1 млрд грн для обеспечения выплаты помощи в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 7 апреля 2021 года №328 "О дополнительных мерах социальной поддержки застрахованных лиц на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, предприниматели и наемные работники, деятельность которых была приостановлена ​​на время пребывания региона в "красной" зоне, с 19 апреля 2021 года могут подавать заявления на получение помощи от государства в сумме 8 тыс. грн.

Гарантированные 8 тыс. грн могут получить наемные работники юридических лиц или ФЛП, если: основной КВЭД последний день предыдущего месяца относится к тем, к которым применяются ограничения "красной" зоны; организация, в которой работает работник, насчитала за него ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала; средняя заработная плата наемного работника не превышает 30 тыс. грн в месяц; наемный работник не работает по совместительству.