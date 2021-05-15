В Киеве начали открывать первые легальные казино

В Киеве после 12-летнего перерыва открылись первые легальные казино в пятизвездочных отелях.

В частности, 14 мая начали работу казино международной сети "Shangri La" в отеле Fairmont Grand Hotel, а также "Billionaire Casino" в гостинице InterContinental-Kyiv.

Как сообщалось, в начале апреля Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей согласовала выдачу лицензии на работу казино в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv для ООО "Шторм Юкрен", основанного в августе 2020 года с уставным капиталом 30 млн грн. Конечными бенефициарами "Шторм Юкрен" в госреестре указаны Руслан Нонка, Александр Андрущенко и Майкл Пол Боеттчер (Швейцария).

В свою очередь ООО "Биллионаре казино компани" получило лицензию на работу казино в отеле "ИнтерКонтиненталь-Киев". Учредителем этой зарегистрированной 17 января 2020 года компании указан глава Союза букмекеров Украины, основатель букмекера FavBet Андрей Матюха.

Напомним, в августе 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Документ подписан с принятой перед голосованием поправкой, согласно которой казино можно открывать не только в отелях категории "5 звезд", а и "4 звезды".

Подробнее о том, как должен был работать новый закон, читайте в материале БизнесЦензор:Казино и автоматы. В Украине легализовали азартные игры