Киевсовет разрешил застройку города в обход генплана

Депутаты Киевсовета утвердили решение, позволяющее застройщикам самостоятельно разработать 219 Детальных планов территории (ДПТ), без учета Генплана, который до сих пор не утвержен.

Это решение на заседании 13 мая поддержали 68 депутатов Киевсовета, передает Liga.net.

В частности, "за" проголосовали большинство депутатов от УДАРа, "Европейской солидарности", ОПЗЖ и "Батькивщины". "Против" выступили фракции "Голос" и "Еднисть". Депутаты "Слуги народа" воздержались или не голосовали.

Напомним, срок действия последней утвержденной версии Генплана Киева истек в 2020 году. Новый Генплан пытаются разработать еще с 2008 года, но он до сих пор не утвержден.

Таким образом, теперь застройщики смогут возводить в столице новые коммерческие объекты без учета требований действующего Генплана, а также легализовать все уже построенное, в том числе и построенное на сомнительных основаниях. В случае принятия проекта Генплана Киева, в нем вынуждены будут учесть все принятые решения по ДПТ.