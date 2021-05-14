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Глава налоговой милиции назвал дату начала работы Бюро экономической безопасности

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Глава налоговой милиции назвал дату начала работы Бюро экономической безопасности

Государственная фискальная служба (ГФС), которая сейчас курирует работу налоговой милиции, должна прекратить работу в августе 2021 года, а ее нишу должно занять Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом рассказал председатель ГФС Вадим Мельник в интервью НВ Бизнес, передает Укринформ. 

"Уже принят закон о БЭБ и выставлены четкие дедлайны, что примерно в августе БЭБ должно запуститься в работу. Я вижу, если все будет идти четко по плану, то ГФС должна прекратить работу где-то в августе, согласно тем дедлайнам, которые нам установил Кабмин" , – сказал Мельник.

Он отметил, что расследования, которые сейчас проводятся ГФС, не прекратятся ни в коем случае, Уголовный процессуальный кодекс этого не позволяет, и в законе о БЭБ в переходных положениях это не предусмотрено, а предусмотрен четкий алгоритм передачи уголовных дел.

Руководитель ГФС, отметил, что есть органы, которые отвечают за организацию расследования и за организацию определения подследственности, – это органы прокуратуры. Они обязаны эти уголовные дела взять и передать в орган, который продолжит расследование.

"Если они увидят, что БЭБ еще не сформировано, следователи или какая-то материально-техническая база не готова, все может быть, они обеспечат это расследование, они могут даже запустить свое расследование силами своих процессуальных руководителей", – отметил Мельник.

Также он напомнил, что сотрудники ГФС будут уволены как работники ликвидированного органа.

"Если кто-то раньше, например, выиграл конкурс в БЭБ, он пошел в БЭБ, выиграл конкурс в ГБР – пошел в ГБР", – отметил Мельник.

Как сообщалось, Кабинет министров 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности. 

Верховная Рада приняла закон "О Бюро экономической безопасности Украины" 28 января. Новый орган должен сконцентрировать функции по расследованию экономических преступлений, забрав их у налоговой милиции, Нацполиции и СБУ.

При этом депутаты продлили работу налоговой милиции еще на полгода, так как ее полномочия должны были прекратиться вместе в вступлением в силу закона о Бюро экономической безопасности.

Ранее в Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) предупреждали, что принятый в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ) может просто поменять название налоговой милиции и позволяет трудоустроить якобы в новом органе нынешних сотрудников ГФС.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Укринформ


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