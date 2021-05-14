"Укравтодор" начал строительство нового моста через Днепр стоимостью 11 миллиардов. ФОТО

В Полтавской области начались работы по возведению нового мостового перехода через реку Днепр в Кременчуге.

Как сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), 13 мая мостостроители начали устанавливать испытательные сваи для будущего моста на глубину 30 метров.

Согласно сообщению, новый мост будет строится параллельно существующему. Старый Крюковский мост планируют реконструировать и превратить в железнодорожный.

"Пересечь реку Днепр в Кременчуге сегодня можно только по Крюковскому мосту. Напомню, что он построен почти 150 лет назад – и сейчас он уже в предаварийном состоянии", – напомнил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

При этом ближайшие к Кременчугу автомобильные мосты, отвечающие условиям современного движения, находятся в радиусе 500 км.

Как сообщалось, в начале февраля "Укравтодор" подписал договор на строительство нового моста в Кременчуге стоимостью за 11,25 млрд грн с турецкой компанией Dogus Insaat Ve Ticaret.

Новый мост будет вантовым и будет иметь четыре полосы движения, по две в каждом направлении. На правом берегу Днепра он будет соединяться с дорогой Н-08, на левом – с нынешней уличной сетью Кременчуга. В этих точках предусмотрено строительство транспортных развязок в разных уровнях. Общая длина сооружений составит более 3 км.

Тендер был объявлен по схеме design-build, поэтому ответственной за разработку проектной документации и исполнителем работ по строительству моста будет одна и та же компания.

Ожидается, что новый мост позволит улучшить оптимизацию логистических маршрутов в центре Украины за счет сокращения времени поездок для автомобильного транспорта. Это будет достигнуто благодаря увеличению допустимой скорости для грузовых автомобилей с 36,8-53,3 км/ч до 72,9 км/ч, для автобусов – с 35,7-53,4 км/ч до 71,1 км/ч, для легковых автомобилей – с 39,6-55,3 км/ч до 81,5 км/ч.