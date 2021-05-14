Нацкомиссия установит алгоритм расчета максимального импорта электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует принять разработанную НЭК "Укрэнерго" методику, которая определяет алгоритм расчета максимально возможных объемов импорта электрической энергии в Объединенную энергосистему Украины" или "Остров Бурштынской ТЭС".

Соответствующее постановление о внесении изменений в Правила рынка электроэнергии НКРЭКУ планирует принять на заседании 19 мая, передает отраслевое издание ExPro.

"Предполагается, что максимальные объемы импорта электрической энергии определяются оператором системы передачи (ОСП) на основе недельного почасового прогнозного баланса мощности для каждой области регулирования (ОЭС Украины и Бурштынский энергоостров, – ред.) как объем профицита мощностей в соответствующем расчетном периоде", – сказано в документе.

В частности, для определения максимально возможных объемов импорта электроэнергии для "ОЭС Украины" и "Острова Бурштынской ТЭС" "Укрэнерго" разрабатывает каждую пятницу прогнозные балансы мощности в неделю (с понедельника по воскресенье) для каждого расчетного периода и при необходимости уточняет в 13:00 за 2 дня до поставки для "ОЭС Украины" и в 11:00 дня, предшествующего поставке, – для "Острова БуТЕС".

При этом, на основе прогнозного баланса мощности будет определяться объем небаланса покрытия электропотребления для торговых зон.

В случае, если для торговой зоны небаланс покрытия электропотребления для расчетного периода положительный, то максимально возможный объем импорта электроэнергии равен объему небаланса покрытия электропотребления. В противном случае, максимально возможный объем импорта равен нолю.