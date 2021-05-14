Дефицит внешней торговли товарами превысил $1,3 миллиарда, – Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-марте 2021 года возросло на 1,4% по сравнению с январем-мартом 2020 года – до $1,32 млрд с $1,3 млрд.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 12% – до $13,71 млрд, импорт – на 11%, до $15,02 млрд.

Госстат уточняет, что в марте по сравнению с февралем 2021 года сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 1% – до $4,83 млрд, импорта – на 8,5%, до $5,65 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в марте 2021 года также было негативным и составило $0,82 млрд, что хуже показателя предыдущего месяца ($0,42 млрд).

Коэффициент покрытия экспортом импорта в первом квартале текущего года составил 0,91 (в первом квартале 2020 года – 0,9).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 208 стран мира.

Как сообщалось, по данным Госстата, в 2020 году экспорт товаров и услуг из Украины сократился на 7,8% – до $59,04 млрд, тогда как импорт упал на 12,5% – до $59,3 млрд. Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2020 года составило $225,5 млн, что в 14,4 раза меньше, чем в 2019 году (также отрицательное – $3,69 млрд).

При этом экспорт товаров в 2020 году сократился на 1,7% или на $841,7 млн – до $49,21 млрд, импорт товаров снизился на 11% или на $6,71 млрд – до $54,09 млрд. В итоге, отрицательное сальдо торговли товарами сократилось до $4,88 млрд, по сравнению с $10,72 млрд в 2019 году.