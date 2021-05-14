БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
907 відвідувачів онлайн
Новини Макроекономіка
2 925 30
ВВП (1044) Держстат (1376)

Падение ВВП Украины ускорилось в первом квартале до 2%, – Госстат

Новини БізнесЦензор Макроекономіка

Падение ВВП Украины ускорилось в первом квартале до 2%, – Госстат

По оперативным данным, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года ускорилось до 2%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), по сравнению с предыдущим кварталом спад ВВП составил 1,1% (с учетом сезонного фактора).

В апреле Национальный банк Украины (НБУ) оценивал падение ВВП Украины в первом квартале а 1,5%, тогда как в январе прогнозировал его снижение всего на 0,1%.

Минэкономики прогнозировало спад экономики в январе-марте 2021 года на 2,2%. 

Как сообщалось, ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года по сравнению аналогичным периодом 2019 года сократился на 0,7%, тогда как по итогам третьего квартала падение составляло 3,5%, по итогам второго – 11,4%, первого – 1,3%. В целом по итогам 2020 года Госстат оценил падение украинской экономики в 4%.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+9
нуу.. зато вилосики вислюка оманського - полны оптЫмизма в кормлении зебилов "божьей россой" от найвеличнейшого Падение ВВП Украины ускорилось в первом квартале до 2%, – Госстат - Цензор.НЕТ 3581
да и шмыгаль там повякивал о "600 тыс новых раб мест" Падение ВВП Украины ускорилось в первом квартале до 2%, – Госстат - Цензор.НЕТ 3581
показати весь коментар
14.05.2021 15:25
+8
Це вже прариф чи ще ні? Падение ВВП Украины ускорилось в первом квартале до 2%, – Госстат - Цензор.НЕТ 2476
показати весь коментар
14.05.2021 15:35
+6
І це все по відношенню до минулого року. Коли вже було падіння.
показати весь коментар
14.05.2021 15:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нуу.. зато вилосики вислюка оманського - полны оптЫмизма в кормлении зебилов "божьей россой" от найвеличнейшого Падение ВВП Украины ускорилось в первом квартале до 2%, – Госстат - Цензор.НЕТ 3581
да и шмыгаль там повякивал о "600 тыс новых раб мест" Падение ВВП Украины ускорилось в первом квартале до 2%, – Госстат - Цензор.НЕТ 3581
показати весь коментар
14.05.2021 15:25 Відповісти
Це вже прариф чи ще ні? Падение ВВП Украины ускорилось в первом квартале до 2%, – Госстат - Цензор.НЕТ 2476
показати весь коментар
14.05.2021 15:35 Відповісти
Прарифф. З унітаза у каналізацію.
показати весь коментар
14.05.2021 20:04 Відповісти
Плохо конечно но это сейчас везде, например среднее падение ВВП стран ЕС составляет 1,8% в 1 квартале 2021.
показати весь коментар
14.05.2021 15:37 Відповісти
Це має нас заспокоїти і додати оптимізму? 🤔
показати весь коментар
14.05.2021 20:06 Відповісти
Проблема в том, зебил, что в Украине это падение началось на год раньше с приходом Вазелина и зеленых уродов. Так шо твое везде как-то не чешется.
показати весь коментар
15.05.2021 03:03 Відповісти
На февраль 2020-го года, уже началось падение ввп, а дефицит бюджета почти 400млрд гривен. Что ты там говорил про европу до пандемии?
показати весь коментар
15.05.2021 13:09 Відповісти
І це все по відношенню до минулого року. Коли вже було падіння.
показати весь коментар
14.05.2021 15:40 Відповісти
Ай молодци, степанову со шмигалем премию.
показати весь коментар
14.05.2021 16:45 Відповісти
...по курточці за мульйон
показати весь коментар
15.05.2021 14:36 Відповісти
Экспорт страны нужно наращивать, чтобы больше денег шло в Украину!
показати весь коментар
15.05.2021 12:58 Відповісти
економіка в глибокій (),()
показати весь коментар
15.05.2021 14:37 Відповісти
зебилы, жратва подорожала за год в два раза, комуналка - тоже. Экономика летит к епеням второй год подряд. Вы и дальше будете ржать?
показати весь коментар
15.05.2021 13:07 Відповісти
Що там було при Пєціку?
показати весь коментар
15.05.2021 14:35 Відповісти
Вчера британский bbc world, назвал зельцмана первым евреем президентом в Украине. Меняй методичку, чмо.
показати весь коментар
15.05.2021 16:57 Відповісти
Падение ВВП Украины ускорилось в первом квартале до 2%, – Госстат - Цензор.НЕТ 734
показати весь коментар
15.05.2021 18:43 Відповісти
"Це Шлях" (С)))))))
показати весь коментар
15.05.2021 21:54 Відповісти
" В целом по итогам 2020 года Госстат оценил падение украинской экономики в 4%."
...а статки олігархів виросли у два рази. Закон Збереження енергії продовжує працювати. Капітал перетікає від народу до олігархів.

ЦЕ Є ПЕРЕМОГА.
показати весь коментар
15.05.2021 14:33 Відповісти
Трымайцеся, хлопцы! Прывитаньнне з Беларуси! Готовьтесь к выборам. Информация-это все! Цензорнет-онмер1!!!
показати весь коментар
15.05.2021 17:15 Відповісти
Трымайцеся, хлопцы! Прывитаньнне з Беларуси! Готовьтесь к выборам. Информация-это все! Цензорнет-но
мер1!!!
показати весь коментар
15.05.2021 17:20 Відповісти
Трымайцеся, хлопцы! Прывитаньнне з Беларуси! Готовьтесь к выборам. Информация-это все!
Цензорнет-номер1!!!
показати весь коментар
15.05.2021 17:22 Відповісти
Не могу поменять флаг даже на аватарке! Холера!
показати весь коментар
15.05.2021 17:23 Відповісти
ти дивись,у ЗеБілів досягнення за досягненням, перемога за перемогою...
показати весь коментар
15.05.2021 17:36 Відповісти
очікувано,а самі вершки будуть під кінець каденції Зе,якщо всидить звісно..
показати весь коментар
15.05.2021 21:52 Відповісти
К тому времени у зебилов совсем память отберет.

Они и сейчас уже больше на ракушки похожи и только как-то беспорядочно отплевываются. А еще через 2 года эти имбицилы вобще перестанут реагировать на раздражители.

Так что их ничего не смущало, не смущает и уже не будет смущать.
показати весь коментар
16.05.2021 02:38 Відповісти
Король кассовых аппаратов и агент кремля гетьмвнович уже сказал зеле - во всем виноват малый бизнес.
показати весь коментар
16.05.2021 08:31 Відповісти
Деиндустриализация продолжается!
показати весь коментар
16.05.2021 20:07 Відповісти
Впереди планеты всей , такое было гусударство
показати весь коментар
16.05.2021 22:06 Відповісти
Падение ВВП Украины ускорилось в первом квартале до 2%, – Госстат - Цензор.НЕТ 3144
показати весь коментар
17.05.2021 00:21 Відповісти
 
 