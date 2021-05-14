Падение ВВП Украины ускорилось в первом квартале до 2%, – Госстат

По оперативным данным, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года ускорилось до 2%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), по сравнению с предыдущим кварталом спад ВВП составил 1,1% (с учетом сезонного фактора).

В апреле Национальный банк Украины (НБУ) оценивал падение ВВП Украины в первом квартале а 1,5%, тогда как в январе прогнозировал его снижение всего на 0,1%.

Минэкономики прогнозировало спад экономики в январе-марте 2021 года на 2,2%.

Как сообщалось, ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года по сравнению аналогичным периодом 2019 года сократился на 0,7%, тогда как по итогам третьего квартала падение составляло 3,5%, по итогам второго – 11,4%, первого – 1,3%. В целом по итогам 2020 года Госстат оценил падение украинской экономики в 4%.