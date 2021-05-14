Падение ВВП Украины ускорилось в первом квартале до 2%, – Госстат
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По оперативным данным, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года ускорилось до 2%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Как сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), по сравнению с предыдущим кварталом спад ВВП составил 1,1% (с учетом сезонного фактора).
В апреле Национальный банк Украины (НБУ) оценивал падение ВВП Украины в первом квартале а 1,5%, тогда как в январе прогнозировал его снижение всего на 0,1%.
Минэкономики прогнозировало спад экономики в январе-марте 2021 года на 2,2%.
Как сообщалось, ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года по сравнению аналогичным периодом 2019 года сократился на 0,7%, тогда как по итогам третьего квартала падение составляло 3,5%, по итогам второго – 11,4%, первого – 1,3%. В целом по итогам 2020 года Госстат оценил падение украинской экономики в 4%.
Будь ласка, зачекайте...
да и шмыгаль там повякивал о "600 тыс новых раб мест"
...а статки олігархів виросли у два рази. Закон Збереження енергії продовжує працювати. Капітал перетікає від народу до олігархів.
ЦЕ Є ПЕРЕМОГА.
мер1!!!
Цензорнет-номер1!!!
Они и сейчас уже больше на ракушки похожи и только как-то беспорядочно отплевываются. А еще через 2 года эти имбицилы вобще перестанут реагировать на раздражители.
Так что их ничего не смущало, не смущает и уже не будет смущать.