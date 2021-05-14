Россия может отказаться от разработки одобренной Путиным новой ракеты

Российский ракетно-космический центр "Прогресс" анализирует целесообразность создания ракеты среднего класса "Союз-6", окончательное решение о ее разработке не принято.

Об этом сообщил глава центра Дмитрий Баранов, отвечая на вопрос о переносе сроков разработки эскизного проекта ракеты, передает Интерфакс.

"Сейчас мы просто изучаем, насколько нужна эта ракета, нужна ли она вообще. Пытаемся ответить на этот вопрос генеральному заказчику в лице госкорпорации. А он уже потом примет решение, будет ли эскизный проект или не будет", –сказал Баранов.

В 2019 году глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация намерена создать новую ракету "Союз-6", использующую двигатели РД-180, эксплуатируемые только в США.

"Это выход из ситуации, когда американцы, если прекращают поставки, закупки этого двигателя для своих нужд, чтобы мы не потеряли эту уникальную машину, уникальный мотор", – пояснил российский чиновник

По его словам, РД-180 будет использован для создания ракеты среднего класса нового поколения, которая постепенно заменит "Союз-2".

"Сегодня мы техническую идею наших конструкторов обнародовали, и президент ее поддержал", – добавил глава "Роскосмоса".

Рогозин также сообщал, что "Союз-6" вместе со схожей по размерности ракетой-носителем "Союз-5" будут запускать с космодрома "Восточный" и комплекса "Байтерек", проект которого Россия совместно с Казахстаном реализует на Байконуре.

По его словам,"Союз-6" – ракета среднего класса, которая сможет выводить на низкую опорную орбиту 9,3 тонны полезной нагрузки.

Как сообщалось, в связи с введенными в 2014 году Конгрессом США ограничениями на военно-техническое сотрудничество с РФ из-за оккупации Крыма, США решили полностью отказаться от российских ракетных двигетелей РД-180, разработав собственный аналог.