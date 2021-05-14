Фонд госимущества продал Рава-Русский спиртзавод за 32 миллиона

По результатам аукциона по приватизации отдельного имущества Рава-Русского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" в госбюджет должно поступить 31,7 млн грн.

Торги состоялись 14 мая, сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

За право собственности соревновались двое участников, которые увеличили цену со сартовых 27,7 млн грн до 31,7 млн грн.

Актив расположен в городе Рава-Русская Жолковского района Львовской области и состоит из зданий, сооружений и необходимого оборудования для изготовления спирта.

Отмечается, что приватизация этого объекта произошла в рамках демонополизации спиртовой отрасли, которая началась в 2020 году. Всего на приватизацию государство выставит 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".

По результатам 2020-2021 годов в госбюджет должно поступить более миллиарда гривен от приватизации спиртовых активов.