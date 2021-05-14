Власти Чехии насчитали 190 тысяч трудовых мигрантов из Украины

Власти Чехии ожидают, что количество украинских заробитчан в этом году существенно не уменьшится, всего в стране по состоянию на конец марта насчитывалось свыше 186 тысяч трудовых мигрантов из Украины.

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальных дел Чешской Республики в ответ на запрос Укринформа.

"Пока невозможно прогнозировать заранее, сколько сезонных работников из Украины прибудет в Чехии в этом году, однако можно ожидать ориентировочно, что эти цифры будут схожи с прошлогодними", – сообщили в министерстве.

В прошлом году уполномоченные органы Чехии выдали украинцам более 150 тысяч разрешений на работу. В том числе в первом квартале было выдано 50,52 тыс. разрешений, во втором – 13,98 тыс., в третьем – 51,63 тыс., в четвертом – 33,9 тыс.

Впрочем, из этого количества собственно на сезонных работах было занято лишь 6%, в том числе в третьем квартале – 17,11 тыс. человек. Остальные – это те, кто получил шенгенскую (краткосрочную) визу с целью трудоустройства.

Всего по состоянию на 31 марта количество граждан Украины, занятых более или менее длительно на чешском рынке труда, достигало 186,36 (из всего около 600 тыс. иностранцев). Из них более 52 тыс. были заняты в производстве, в административном секторе работали более 37 тыс. украинцев, в строительной отрасли – более 32 тысяч. Также в пятерку наиболее популярных среди украинских трудоустроенных граждан в Чехии является сфера транспорта и торговли/ремонта (более 14 тыс. и 13 тыс. соответственно).

В Министерстве труда и социальных дел Чехии отметили, что согласно утвержденному местным Минздравом перечню стран по уровню риска заражения, Украина сейчас считается страной с очень высоким риском заражения COVID-19, в связи с чем для ее граждан действует ряд ограничений при въезде в страну.