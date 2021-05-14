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Прокуратура закрыла дело о "налоговых площадках" экс-министра Клименко

Новини БізнесЦензор Корупція

Прокуратура закрыла дело о

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство о так называемых "налоговых площадках", в котором бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко подозревали в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича по уклонению фирмами от уплаты налога на добавленную стоимость и легализации этих средств.

Соответствующее решение принял прокурор САП, сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

"Производство по делу по подозрению бывшего министра доходов и сборов Украины было закрыто на основании постановления прокурора. Из решения прокурора следует, что материалы не содержат доказательств создания именно бывшим президентом Украины преступной организации, участия подозреваемого в преступлениях, совершенных такой организацией; доказательств, подтверждающих получение подозреваемым средств, как от деятельности преступной организации, так и от деятельности "налоговых площадок", – сказано в сообщении суда.

Кроме того, в постановлении прокурора указывается отсутствие в материалах доказательств и создание Клименко преступной организации, целью деятельности которой была легализация средств, полученных преступным путем. В частности, сам факт совершения соответствующего преступления в Единый реестр досудебного расследования не вносился, а следовательно досудебное расследование по нему не осуществлялось.

В связи с этим Антикоррупционный суд отменил арест 1000 полувагонов, которые ранее были арестованы в качестве вещественных доказательств по делу с последующей передачей в управление Национальному агентству по розыску и менеджмента активов.

В свою очередь в САП уточнили, что дело в отношении Клименко было закрыто 29 апреля.

Прокурор САП Валентин Мусияка назвал причиной такого решения то, что максимальный срок досудебного расследования был превышен еще в 2018 году и, соответственно, возможности собрать новые доказательства по делу не было, передает Слово и дело.

Как утверждает прокурор, превышение максимального срока следствия произошло еще в мае 2018 года. Тогда предыдущий орган досудебного расследования объединил два уголовных производства и их срок следствия сложился в один: в деле о "налоговых площадкиах уже использовали более 10 месяцев, а в другом деле, с которой объединили, - более 2 месяцев. Поэтому у следствия после передачи дела в НАБУ и САП просто не было сроков для сбора новых доказательств и даже для составления обвинительного акта.

По его словам, экс-министр инкриминировали участие в преступной организации бывшего президента Виктора Януковича, организацию так называемых "налоговых площадок" и, соответственно, создание собственной преступной организации, а также легализации средств от этих "налоговых площадок". По мнению САП, в инкриминируемых эпизодах недостаточно доказательств для доказательства вины лица в суде.

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Как сообщалось, 13 мая 2020 года Апелляционная палата ВАКС отменила решение о заочном аресте Клименко в связи с отстутствием объявления подозреваемого в международный розыск. Александр Клименко был министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова с 2012 по 2014 год. После Революции достоинства сбежал из Украины.

Его подозревали в участии в создании преступной организации, фиктивном предпринимательстве, присвоении имущества, служебном подлоге. По данным следствия, Климнеко в 2012-2013 годах, находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, путем незаконного возмещения из Государственного бюджета Украины НДС на счета 3 фиктивных предприятий.

Кроме того, прокуратура расследовала дело о создании Клименко так называемых "налоговых площадок", в результате чего государству был нанесен ущерб более 104 млрд грн.

В мае 2017 года по этому делу правоохранители проводили в 15 областях Украины спецоперацию в отношении бывших руководителей областных управлений Министерства доходов и сборов. Были задержаны 23 представителя налоговых администраций в областях.

Однако в итоге все задержанные по делу "налоговых площадок" Клименко вышли из-под стражи, так как УПК Украины не предусматривает содержания под стражей подозреваемых во время досудебного следствия более одного года.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+10
Вот и все, хотя весь бизнес того времени склонялся к минимизации налогов и работе через конкретные площадки, и делалось это через руководителей областных налоговых инспекций. А на выхлопе пшик.
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14.05.2021 14:50
+10
Ще одне риго - зелене переможище !!!
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14.05.2021 15:24
+5
жесть. просто прокуратура просвистела дело.

Интересно, во сколько это обошлось Климу.
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14.05.2021 18:09
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Вот и все, хотя весь бизнес того времени склонялся к минимизации налогов и работе через конкретные площадки, и делалось это через руководителей областных налоговых инспекций. А на выхлопе пшик.
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14.05.2021 14:50 Відповісти
А «ворам в законе» санкции, а эти не в законе ? Дурдом.
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16.05.2021 09:44 Відповісти
Ще одне риго - зелене переможище !!!
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14.05.2021 15:24 Відповісти
Хреново работает Прокуратура! Разогнать.100% знаю что они были во времена Януковича
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14.05.2021 17:16 Відповісти
жесть. просто прокуратура просвистела дело.

Интересно, во сколько это обошлось Климу.
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14.05.2021 18:09 Відповісти
сифилитик криворогий обналичивал бабки через такую же площадку со своего цирка, без всяких вариантов. и если надо, за пол часа можно все поднять. вот поэтому и закрываются делишки, заметаются следы.
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15.05.2021 00:44 Відповісти
Человек"заработал" 107 млрд( на тот момент13 млрд$ . Ну как вы думаете он будет "увиноват"? Вот если бы он украл курицу тогда "серьезная доказательная база" была бы собрана( конечно если бы такая задача стояла,мараться только ради галочки,надо же КОГО ТО обвинять.)Ну как можно наказать "человека" если такую операцию НЕЛЬЗЯ проводить без "серых мышек" налоговой,НАЦБАНКА( руководители меняются,а они нет)? И информация была по проводкам и документы НА ОСНОВАНИИ чего эти проводки делались и Ф.И.О. позволяющих это делать тоже. Но люди ,такую папку можно ЛЕГКО продать за миллиард$. Никто же НЕ спрашивает о "нищете" прокурорских? Завели дело,"подоили"( думаю дали им три копейки,по сравнению с "заработанным") и всего то надо "попылить" документы( по придуманным этими уродами"сроками" расследования ибо для ТАКИХ сумм сроков быть не должно и ВСЯ прокуратура должна ОТВЕЧАТЬ за провал. И контроль за ТАКИМИ делами должен быль ЛИЧНЫЙ генпрокурора. Но тут так много ....короче хватит всем. А поскольку в государстве НЕТ спецслужб,НЕТ национально ориентированной элиты ,а власть криминала с "корочками" то вот так.... Лучше продать интересы украинских предприятий для предприятий Франции за 1,6млрд Евро и НЕ вернуть в БЮДЖЕТ 13 млрд$. И никто... молчок. Там списали миллиарды Привату, тут "запылили" 13млрд$, там "закетали" в асфальт 2 млрд$( стоимость 1км дороги завышена в три раза минимум) ,организовали металлургам выплату 1млрд$ за счет супсидирования рентой,тарифами по жд,"подарили" Ахметову немного млрд$ на тарифах э/э угандонив свою атомку,дали заработать "Коломойше" на Центрэнерго. Богатая страна,Украина.
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15.05.2021 06:55 Відповісти
🐑🐏🤢🤡73% Зебанутые , как вам, Венедиктова 100% -я «ОКО 🎪🎹ГОСУДАРЕВО»? 🙈😹
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15.05.2021 07:07 Відповісти
Ну раз ни виноват,значит не виноват,как Татаров, Портнов и многие другие,Янукович во всем виноват, он сам к нем пришел и заставлял,а они ни виноватые, пойдет в резерв на начальника ДПА,еще один олигарх минус .
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15.05.2021 13:29 Відповісти
Вгадайте,що то за країна в якій держслужбовці займаються чим завгодно тільки не своїми прямими обов'язками?
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15.05.2021 21:30 Відповісти
пмара си на ... как вы уже надоели всем со своим упк и ограничением сроков следствия ...
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15.05.2021 21:34 Відповісти
 
 