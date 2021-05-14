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"Укрэнерго" купило внедорожников Nissan на 4 миллиона

Новини БізнесЦензор Транспорт

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" 11 мая по результатам тендера заказало ООО "Ви-Ди-Санрайз" легковые автомобили на 3,96 млн грн.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наші гроші".

Фирма поставит пять полноприводных кроссоверов Nissan X-Trail 2.5 4WD CVT по 792 тыс. грн. Каждый автомобиль будет иметь автоматическую коробку передач, двухзонный климат-контроль, противотуманные фары, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, передние и задние датчики парковки, а также ворсовые и резиновые коврик, тонированные стекла и автомобильный комплект (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, аварийный жилет, трос).

В автосалонах цены на Nissan X-Trail 2.5 4WD CVT 2020 года стартуют от 791 тыс. грн. В базовой комплектации автомобиль можно приобрести за 608 тыс. грн.

На торгах единственным конкурентом победителя "Ви-Ди-Санрайз" Виталия Джуринского было ООО "Авторивер" Сергея Белого и Юрия Девяткина, чье предложение было на 8 тыс. грн выше.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "Наші гроші"


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Треба терміново підвищити ціни на світло.
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14.05.2021 21:02 Відповісти
Вот с кого новую Ладу содрали! "Укрэнерго" купило внедорожников Nissan на 4 миллиона - Цензор.НЕТ 8097

"Укрэнерго" купило внедорожников Nissan на 4 миллиона - Цензор.НЕТ 796
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14.05.2021 22:14 Відповісти
 
 