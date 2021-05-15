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Нацбанк введет в оборот выпущенную десятилетие назад золотую монету "1 гривня". ФОТО

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Нацбанк введет в оборот выпущенную десятилетие назад золотую монету

Национальный банк Украины 17 мая вводит в оборот золотую памятную монету "1 гривня", которая отобразит дизайн оборотной монеты "Владимир Великий" номиналом 1 гривня образца 2004 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В то же время, отмечается, что новая монета имеет свои отличия. Она изготовлена из золота 999,9 пробы, категория качества чеканки – "анциркулейтед", масса металла в чистоте – 15,5 грамма, диаметр – 25 мм.

Нацбанк введет в оборот выпущенную десятилетие назад золотую монету 1 гривня 01

Отмечается, что золотая памятная монета была отчеканена в 2010 году тиражом 500 штук.

Ввиду возможного повышенного спроса на монету Нацбанк планирует начать ее реализацию на электронных аукционах. Первые торги состоится 17 мая. На аукцион выставят 50 штук монет.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  НБУ


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