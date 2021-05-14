Поставки газа из Европы в Украину рекордно снизились, – Оператор ГТС

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) по итогам января-апреля 2021 года транспортировал по заказу клиентов 0,55 млрд кубометров газа из ЕС в Украину, что в 7 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба компании, в том числе из Словакии было транспортировано 0,07 млрд кубометров, из Венгрии – 0,48 млрд кубометров.

При этом из Польши, Румынии и Молдовы поставки газа почти не осуществлялись.

Всего в режиме виртуального реверса поступление газа в Украину составило 0,49 млрд кубометров, или 88%.

За этот период Оператор ГТС также осуществил транспортировку в подземные хранилища газа (АО "Укртрансгаз") 0,08 млрд кубометров гада, что составляет лишь 6% от аналогичного показателя за аналогичный период прошлого года, когда поставщики активно закачивали газ на хранение в ПХГ.

"За аналогичный период 2020 года по заказу клиентов ОГТСУ совершил транспортировку в ПХГ для дальнейшего хранения 1,3 млрд куб. м газа, в этом – только 80 млн куб. м. Частично эта тенденция обусловлена ​​высокими ценами на европейских газовых хабах. И пока должны констатировать рекордно низкий уровень импорта газа в Украину за последние месяцы", – прокомментировал коммерческий директор ОГТСУ Евгений Тодоров.

По словам Тодорова Оператор ГТС ожидает, что во втором-третьем кварталах начнется импорт для закачки газа в ПХГ с целью подготовки для следующего отопительного сезона.

В компании уточнили, что поступление газа в режиме "таможенный склад" в январе-апреле 2021 года составило 0,08 млрд кубометров (из них 12% – в режиме short-haul). В этот же период годом ранее заказчики услуг завезли 1,22 млрд кубометров, из которых 27% – short-haul.

Ре-экспорт газа из Украины в январе-апреле 2021 года составил 0,68 млрд куб. м, тогда как в прошлом году трейдеры почти не заказывали услуг ре-экспорта.

Как сообщалось, в первом квартале 2021 года объемы транспортировки газа из Евросоюза в Украину составили 476 млн куб. м, https://biz.censor.net/n3258182 чем за аналогичный период 2020 года.