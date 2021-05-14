Минсоцполитики объявило о начале оформления субсидий по новым правилам
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В связи с изменением правил предоставления жилищных субсидий на следующий период, граждане могут подавать обновленное заявление и декларацию о доходах и расходах.
Соответствующие документы утверждены 7 мая и зарегистрированы в Минюсте, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
В министерстве подчеркивают, что подавать документы на оформление субсидии можно на протяжении пяти месяцев неотопительного периода, то есть в мае-сентябре 2021 года. При этом, жилищная субсидия всем домохозяйствам будет назначена с мая 2021 года.
"Просим всех, кто нуждается в поддержке государства не поддаваться паническим настроениям, не создавать массовых скоплений, ведь жилищная субсидия лицам, обратившихся за ее назначением в любой месяц с мая по сентябрь 2021 года, будет начислена начиная с мая 2021 года", – сказано в сообщении.
Обратиться за оформлением субсидии можно одним из следующих способов:
- через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостаты) и ЦНАП;
- непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;
- заполненные бланки можно отправить по почте в адрес органа социальной защиты населения;
- через электронный сервис, который размещен на официальном веб-сайте Минсоцполитики.
Бланки заявления и декларации можно распечатать с официального сайта Минсоцполитики с целью их предоставления в бумажной форме лично или отправки по почте.
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Как сообщалось, ранее Кабинет министров опубликовал постановление, которым внесены изменения в правила назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Согласно документу, с мая 2021 года назначение жилищной субсидии осуществляется только после представления нового заявления и декларации о доходах и расходах. При этом существенно расширен перечень случаев, когда жилищная субсидия не назначается.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году получатели субсидий должны будут подать новые заявления и декларации, чтобы продолжить получать помощь. В прошлом году всем получателям субсидий она была назначена на новый период автоматически.
Будь ласка, зачекайте...
Я с огромным удивлением узнал что, в Харькове ЕДИНСТВЕННОМ городе УКРАИНЫ ограничено количество поездок в электротранспорте. А поездки которые не использовал пенсионер, за зиму, идут "как прибыль в карманы мерзкой администрации".
Уморили суки уморили, жить дышать и какать не дают.
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Ослы зеление...
Громадянин надає:
-заяву про призначення та надання житлової субсидії,
- декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії,
- договір найму (оренди) житла (за наявності),
- довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня в ДФС, ПФУ)
Заява і декларація можуть бути надіслані поштою.
Домовую книжку тоже по почте или он лайн пошлёте?
Так вам ишакам-наріду і треба...
который размещен на официальном веб-сайте Минсоцполитики
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У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України
від 14.04.2021 №420 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України",
якою внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (із змінами)
електронний сервіс "Система попередньої реєстрації документів для призначення житлової субсидії"
за посиланням https://subsidii.mlsp.gov.ua
тимчасово припинив свою роботу на прийом документів.