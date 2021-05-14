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Минсоцполитики объявило о начале оформления субсидий по новым правилам

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Минсоцполитики объявило о начале оформления субсидий по новым правилам

В связи с изменением правил предоставления жилищных субсидий на следующий период, граждане могут подавать обновленное заявление и декларацию о доходах и расходах.

Соответствующие документы утверждены 7 мая и зарегистрированы в Минюсте, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В министерстве подчеркивают, что подавать документы на оформление субсидии можно на протяжении пяти месяцев неотопительного периода, то есть в мае-сентябре 2021 года. При этом, жилищная субсидия всем домохозяйствам будет назначена с мая 2021 года.

"Просим всех, кто нуждается в поддержке государства не поддаваться паническим настроениям, не создавать массовых скоплений, ведь жилищная субсидия лицам, обратившихся за ее назначением в любой месяц с мая по сентябрь 2021 года, будет начислена начиная с мая 2021 года", – сказано в сообщении.

Обратиться за оформлением субсидии можно одним из следующих способов:

  • через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостаты) и ЦНАП;
  • непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;
  • заполненные бланки можно отправить по почте в адрес органа социальной защиты населения;
  • через электронный сервис, который размещен на официальном веб-сайте Минсоцполитики.

Бланки заявления и декларации можно распечатать с официального сайта Минсоцполитики с целью их предоставления в бумажной форме лично или отправки по почте.

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Как сообщалось, ранее Кабинет министров опубликовал постановление, которым внесены изменения в правила назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Согласно документу, с мая 2021 года назначение жилищной субсидии осуществляется только после представления нового заявления и декларации о доходах и расходах. При этом существенно расширен перечень случаев, когда жилищная субсидия не назначается.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году получатели субсидий должны будут подать новые заявления и декларации, чтобы продолжить получать помощь. В прошлом году всем получателям субсидий она была назначена на новый период автоматически.

Автор: Михайло Орлюк
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Минсоцполитики объявило о начале оформления субсидий по новым правилам - Цензор.НЕТ 9454
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14.05.2021 13:58 Відповісти
Когда собаке делать нечего, она лижет яйца, а у нас, чиновники создают панику и переназначают льготы. Только при этом бегают не сами по инстанциям, а заставляют полуживых пенсионеров бежать марафон.
Я с огромным удивлением узнал что, в Харькове ЕДИНСТВЕННОМ городе УКРАИНЫ ограничено количество поездок в электротранспорте. А поездки которые не использовал пенсионер, за зиму, идут "как прибыль в карманы мерзкой администрации".
Уморили суки уморили, жить дышать и какать не дают.
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14.05.2021 14:05 Відповісти
заполненные бланки можно отправить по почте в адрес органа социальной защиты населения;через электронный сервис, который размещен на официальном веб-сайте Минсоцполитики.Источник: https://biz.censor.net/n3265280

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Ослы зеление...

Громадянин надає:
-заяву про призначення та надання житлової субсидії,
- декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії,
- договір найму (оренди) житла (за наявності),
- довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня в ДФС, ПФУ)
Заява і декларація можуть бути надіслані поштою.

Домовую книжку тоже по почте или он лайн пошлёте?
Так вам ишакам-наріду і треба...
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14.05.2021 15:04 Відповісти
Основной вопрос - на...я !? Если была уже оформлена субсидия ранее, все данные у контролирующих органов в прямом доступе по ИНН индивидуума через базу налоговой, на...я народ будоражить ? наверно только чтобы отвлечь внимание от очередного подорожания всего, но тоже зря - наш народ не поднимался на майданы из-за поднятия цен, чего тут бояться ?
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14.05.2021 19:40 Відповісти
Уявляю, що буде творитися восени. За Зєлєнского будуть го оаі голосувати вже 150 відсотків в борців. 😊
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14.05.2021 20:17 Відповісти
О каком электронном сервисе идет речь?
который размещен на официальном веб-сайте Минсоцполитики
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У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України
від 14.04.2021 №420 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України",
якою внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (із змінами)

електронний сервіс "Система попередньої реєстрації документів для призначення житлової субсидії"
за посиланням https://subsidii.mlsp.gov.ua
тимчасово припинив свою роботу на прийом документів.
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15.05.2021 16:41 Відповісти
 
 