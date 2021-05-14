Литва передаст Украине 100 тысяч доз вакцин против COVID-19

Правительство Литвы решило предоставить 200 тыс. вакцин против коронавирусной болезни для стран Восточного партнерства, 100 тыс. доз направят в Украину.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Twitter.

"Правительство Литвы только что подтвердило 200 тыс. вакцин для стран Восточного партнерства. Начиная с Украины – 100 тыс. вакцин, Грузии – 15 тыс. и Молдовы - 11 тыс. Небольшой шаг от Литвы, надеюсь, наши партнеры в Европе присоединятся в солидарности со многими другими", – отметил он.

Напомним, о возможных поставках вакцин ранее сообщала председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен на встрече с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым. По ее словам, вакцину предоставят, в частности, для жителей Донецкой и Луганской областей.