"Нафтогаз" сменил директора по коммуникациям
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Директором по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" назначен Максим Билявский, который сменил на этой должности Юлию Шилину.
Билявский на должности будет отвечать за реализацию внешней и внутренней коммуникационной политики группы "Нафтогаз", а также выполнять функцию спикера НАК, передает пресс-служба компании.
До этого назначения он работал ведущим экспертом Украинского института экономических и политических исследований им. Разумкова.
Билявский имеет более десяти лет опыта работы на различных должностях в нефтегазовой отрасли. В частности, он работал диспетчером и ведущим инженером в "Укртрансгазе", где позднее возглавил отдел по связям с общественностью. В 2017-2018 годах занимал позиции директора по персоналу ПАО "Магистральные газопроводы Украины" и советника Министра энергетики и угольной промышленности.
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Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Ради этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.
В Кабмине уточнили, что действующий состав набсовета продолжит осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей. Однако члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подали в отставку.
Схему смены главы "Нафтогаза" раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.
Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.
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