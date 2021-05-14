Кабмин ввел регулирование цен на бензин и дизтопливо (обновлено)

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании в пятницу, 14 мая, принял постановление, которым на период действия карантина для сетей автозаправочных станций (АЗС) устанавливаются предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн за литр) и бензина (не выше 5 грн за литр).

Соответствующие ограничения внесены в "карантинное" постановление Кабмина №1236 от 9 декабря 2020 года, сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на источник в правительстве.

При этом решением Кабмина установлено, что средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.

Осуществлять расчеты обязан "Нафтогаз Украины", который будет их предоставлять Минэкономики не позднее 3 числа каждого месяца, а последнее должно публиковать средние цены одного литра дизтоплива и бензина до 5 числа каждого месяца.

Согласно этим расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн/л, бензинов – 30,22 грн/л.

Позже в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства подтвердили введение предельных торговых надбавок на топливо.

"Введение правительством предельных торговых надбавок на топливо – это вынужденная и временная мера на период карантина. Это ответ на необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях. Правительство за здоровую и прозрачную конкуренцию на рынке. Но в то же время правительство должно защитить простых потребителей, которые и так пострадали от вынужденных карантинных ограничений", – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

По его словам, предельный размер торговли топливом сделает невозможным манипуляцию ценами, стабилизирует рынок розничной торговли и внедрит прозрачных механизм ценообразования.

Как сообщалось, с соответствующим предложением ранее выступило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и дизтоплива путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

Читайте также: Крупнейшие сети АЗС снова повысили цены на бензин и дизтопливо

Напомним, в начале мая Кабмин опубликовал свое постановление от 29 марта, которым для сетей АЗС вводится обязательное декларирование изменения цен на бензин и дизтопливо на 1% и более за 20 дней.

После его принятия, 5 апреля, Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали меморандум, предусматривающий, что крупные сети АЗС будут сдерживать цены на все марки нефтепродуктов в апреле на уровне ниже 30 грн/л, а правительство усилит борьбу с нелегальным рынком топлива.

Однако с начала мая розничные сети начали повышать цены на топливо, ссылаясь на рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с $62 до $69 за баррель, а нефтепродукты в Европе подорожали на 7-11%.