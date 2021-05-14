Импорт нефтепродуктов вырос с начала года на 15%, – Таможенная служба

Украина в январе-апреле импортировала 2,54 млн тонн нефтепродуктов, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,22 млн тонн).

По данным Государственной таможенной службы, нефтепродукты импортированы на сумму $1,31 млрд, что на 11,8% больше, чем в январе-апреле 2020 года ($1,17 млрд), передает Интерфакс-Украина.

Из Беларуси импортировано топливо на $631,28 млн (доля – 47,87%), РФ – на $376,25 млн (28,53%), Литвы – на $123,62 млн (9,37%), других стран – на $187,58 млн (14,22%).

Кроме того, Украина экспортировала 159,3 тыс. тонн (+72,1% к январю-апрелю-2020) нефтепродуктов на общую сумму $74,32 млн (+44,3%). Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Латвии топлива составила $14,24 млн, Турции – $12,8 млн, Чехии – $11,78 млн, других стран – $35,5 млн.

Напомним, за первые четыре месяца 2021 года Украина уменьшила импорт нефти и нефтяного сырья на 16,2%.